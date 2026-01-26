Carta abierta: Kanye West pide disculpas en The Wall Street Journal por sus episodios antisemitas

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/clippedszn/status/1906417456458969588?s=20&partner=&hide_thread=false Kanye West wearing a black KKK costume on his interview with Akademiks pic.twitter.com/Ll93qfAe0V — clip (@clippedszn) March 30, 2025

El episodio alcanzó su punto más grave cuando comenzó a utilizar simbología nazi de manera explícita. West lanzó canciones con referencias directas a Adolf Hitler, comercializó prendas con esvásticas, apareció públicamente con atuendos que remitían al Ku Klux Klan (aunque resignificados visualmente) y llegó a elogiar abiertamente al líder nazi en entrevistas y transmisiones online. En paralelo, su obsesión con Hitler fue señalada por distintos medios, con cruces televisivos ampliamente difundidos (entre ellos, el de TMZ), mientras plataformas digitales restringían o suspendían sus cuentas y sus apariciones públicas se volvían cada vez más erráticas.

Las consecuencias fueron inmediatas. Grandes marcas rompieron vínculos comerciales, entre ellas Adidas, lo que le hizo perder su estatus de multimillonario (reconocido por Forbes en 2020) y desmanteló el eje central de su perfil público como músico y diseñador. A esto se sumaron demandas judiciales, denuncias de maltrato y polémicas en proyectos educativos impulsados por el propio West, como la fallida Donda Academy, además de la prohibición de algunas de sus canciones en plataformas de streaming, la revocación de visas y la cancelación de presentaciones internacionales.

Kanye West tuit. Uno de los tuits de Ye que desató la polémica internacional por sus mensajes antisemitas y marcó el inicio de su ruptura con marcas y plataformas.

La carta en el Wall Street Journal: el relato de Ye y el pedido de perdón

En la carta publicada a página completa en The Wall Street Journal, Ye intenta por primera vez ordenar su propio relato. El músico vincula sus discursos antisemitas y su comportamiento errático a un deterioro de su salud mental que, según sostiene, se arrastra desde hace más de dos décadas. En el texto, recuerda el accidente automovilístico ocurrido a comienzos de los años 2000 y afirma que una lesión cerebral no diagnosticada en ese momento habría tenido consecuencias profundas en su conducta posterior.

A partir de ese diagnóstico tardío, Yeezy explica que atravesó largos períodos de locura asociados a su trastorno bipolar de tipo 1, en los que perdió contacto con la realidad y tomó decisiones que hoy no reconoce como propias. Describe esos episodios como estados de falsa lucidez, en los que se sentía invencible, convencido y poderoso, pero incapaz de dimensionar el daño que provocaba a su entorno más cercano y al público en general.

En ese marco, el rapero se detiene especialmente en el uso de simbología nazi y en sus expresiones contra la comunidad judía, un punto central de la controversia que lo rodea desde 2022. Allí reconoce vergüenza, asume responsabilidad y afirma que nada de lo ocurrido puede ser justificado, aun cuando lo contextualice dentro de una enfermedad mental que, asegura, no estaba siendo tratada correctamente.

Lo más aterrador de este trastorno es lo persuasivo que es cuando te dice que no necesitas ayuda. Te vuelve ciego, pero convencido de que tienes una visión privilegiada. Perdí el contacto con la realidad. En ese estado me moví hacia el símbolo más destructivo que pude encontrar, la esvástica, e incluso vendí camisetas con ella. Me arrepiento y me siento profundamente avergonzado por mis acciones. Eso no excusa lo que hice. No soy nazi ni antisemita. Amo al pueblo judío Lo más aterrador de este trastorno es lo persuasivo que es cuando te dice que no necesitas ayuda. Te vuelve ciego, pero convencido de que tienes una visión privilegiada. Perdí el contacto con la realidad. En ese estado me moví hacia el símbolo más destructivo que pude encontrar, la esvástica, e incluso vendí camisetas con ella. Me arrepiento y me siento profundamente avergonzado por mis acciones. Eso no excusa lo que hice. No soy nazi ni antisemita. Amo al pueblo judío

Hacia el final del mensaje, Kanye sostiene que hoy se encuentra en tratamiento, con medicación, terapia y un cambio de estilo de vida que le permitió recuperar cierta estabilidad. Ye afirma que busca canalizar su energía creativa en proyectos positivos y que no pretende indulgencia ni olvido del público tras la difusión de este mensaje. Más bien, pide tiempo, paciencia y la posibilidad de reconstruir su vínculo con sus fans desde otro lugar.

No es la primera vez que el rapero asegura haber encontrado equilibrio y claridad, ni tampoco la primera en la que promete un cambio de rumbo. Su historial reciente muestra ciclos de calma seguidos por nuevas crisis, por lo que el impacto real de esta carta solo podrá medirse con el paso del tiempo. Entre el pedido de perdón y la desconfianza que dejó su propio recorrido, el desenlace sigue abierto.

