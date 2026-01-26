Un Kanye West inusualmente sincero se convirtió en tendencia en X. El rapero, ex de Kim Kardashian, publicó una carta abierta en The Wall Street Journal en la que pidió disculpas por sus expresiones antisemitas del pasado y buscó explicar el origen de su conducta. La elección del medio, el formato y la extensión del mensaje marcaron un giro respecto de sus habituales apariciones públicas.
Carta abierta: Kanye West pide disculpas en The Wall Street Journal por sus episodios antisemitas
El rapero publicó un mensaje en The Wall Street Journal donde pidió perdón por sus dichos antisemitas y los vinculó a su diagnóstico de trastorno bipolar.
La carta llega como respuesta a una larga seguidilla de episodios polémicos que lo dejaron en el centro de la crítica internacional. Desde declaraciones públicas en las que elogió a Adolf Hitler y atacó a la comunidad judía, hasta la utilización de símbolos como la esvástica en productos de su marca y performances visuales deliberadamente provocadoras, West acumuló controversias que derivaron en rupturas comerciales, sanciones y un fuerte rechazo social.
En ese contexto, y tras la reciente repercusión del documental In Whose Name, que vuelve a exponer sus conflictos personales y su vínculo con su entorno más cercano (incluida su expareja Kim Kardashian y la familia Kardashian-Jenner), el rapero parece intentar un repliegue. Lejos del tono desafiante que marcó sus intervenciones anteriores, el mensaje publicado en el emblemático medio norteamericano apunta a reconstruir su imagen pública a partir del reconocimiento del daño causado y de una explicación ligada a su bipolaridad.
De la ruptura personal a los episodios más extremos
El punto de quiebre que disparó gran parte de los episodios más controvertidos de West fue su ruptura con Kim Kardashian, con quien mantiene hasta hoy una relación conflictiva atravesada por disputas públicas, enfrentamientos con exparejas de ella y desacuerdos en torno a la exposición mediática y comercial de su hija North West. A partir de ese momento, el rapero comenzó a exhibir un comportamiento cada vez más errático, con conflictos abiertos con figuras como Pete Davidson y acusaciones infundadas contra otros músicos, en un clima de creciente paranoia y aislamiento.
Ese proceso derivó en una escalada de declaraciones racistas y antisemitas que marcaron un antes y un después en su carrera. En octubre de 2022, West afirmó que iba a entrar en “DEFCON 3” contra los judíos, utilizando un término militar para describir una supuesta ofensiva simbólica, y sostuvo que no podía ser antisemita porque era negro, estableciendo comparaciones forzadas entre la historia del pueblo judío y la afroamericana. A esas frases se sumaron comentarios estereotipados, afirmaciones conspirativas y excusas reiteradas (como decir que tenía “amigos judíos”), una fórmula habitual en discursos discriminatorios que se repitió mientras profundizaba su retórica de odio.
El episodio alcanzó su punto más grave cuando comenzó a utilizar simbología nazi de manera explícita. West lanzó canciones con referencias directas a Adolf Hitler, comercializó prendas con esvásticas, apareció públicamente con atuendos que remitían al Ku Klux Klan (aunque resignificados visualmente) y llegó a elogiar abiertamente al líder nazi en entrevistas y transmisiones online. En paralelo, su obsesión con Hitler fue señalada por distintos medios, con cruces televisivos ampliamente difundidos (entre ellos, el de TMZ), mientras plataformas digitales restringían o suspendían sus cuentas y sus apariciones públicas se volvían cada vez más erráticas.
Las consecuencias fueron inmediatas. Grandes marcas rompieron vínculos comerciales, entre ellas Adidas, lo que le hizo perder su estatus de multimillonario (reconocido por Forbes en 2020) y desmanteló el eje central de su perfil público como músico y diseñador. A esto se sumaron demandas judiciales, denuncias de maltrato y polémicas en proyectos educativos impulsados por el propio West, como la fallida Donda Academy, además de la prohibición de algunas de sus canciones en plataformas de streaming, la revocación de visas y la cancelación de presentaciones internacionales.
La carta en el Wall Street Journal: el relato de Ye y el pedido de perdón
En la carta publicada a página completa en The Wall Street Journal, Ye intenta por primera vez ordenar su propio relato. El músico vincula sus discursos antisemitas y su comportamiento errático a un deterioro de su salud mental que, según sostiene, se arrastra desde hace más de dos décadas. En el texto, recuerda el accidente automovilístico ocurrido a comienzos de los años 2000 y afirma que una lesión cerebral no diagnosticada en ese momento habría tenido consecuencias profundas en su conducta posterior.
A partir de ese diagnóstico tardío, Yeezy explica que atravesó largos períodos de locura asociados a su trastorno bipolar de tipo 1, en los que perdió contacto con la realidad y tomó decisiones que hoy no reconoce como propias. Describe esos episodios como estados de falsa lucidez, en los que se sentía invencible, convencido y poderoso, pero incapaz de dimensionar el daño que provocaba a su entorno más cercano y al público en general.
En ese marco, el rapero se detiene especialmente en el uso de simbología nazi y en sus expresiones contra la comunidad judía, un punto central de la controversia que lo rodea desde 2022. Allí reconoce vergüenza, asume responsabilidad y afirma que nada de lo ocurrido puede ser justificado, aun cuando lo contextualice dentro de una enfermedad mental que, asegura, no estaba siendo tratada correctamente.
Hacia el final del mensaje, Kanye sostiene que hoy se encuentra en tratamiento, con medicación, terapia y un cambio de estilo de vida que le permitió recuperar cierta estabilidad. Ye afirma que busca canalizar su energía creativa en proyectos positivos y que no pretende indulgencia ni olvido del público tras la difusión de este mensaje. Más bien, pide tiempo, paciencia y la posibilidad de reconstruir su vínculo con sus fans desde otro lugar.
No es la primera vez que el rapero asegura haber encontrado equilibrio y claridad, ni tampoco la primera en la que promete un cambio de rumbo. Su historial reciente muestra ciclos de calma seguidos por nuevas crisis, por lo que el impacto real de esta carta solo podrá medirse con el paso del tiempo. Entre el pedido de perdón y la desconfianza que dejó su propio recorrido, el desenlace sigue abierto.
