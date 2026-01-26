La decisión de Fix, afiliada local de Fitch Ratings, de recortar su visión sobre Crown Point Energía volvió a poner a la petrolera en el radar de los inversores, aunque no precisamente por buenas noticias.
AJUSTE
Fix recorta su visión sobre Crown Point y la City toma nota
El informe adopta un tono claramente más cauto y expone un diagnóstico que combina debilidades operativas persistentes con un frente financiero cada vez más exigente.
Desempeño operativo
El primer foco del análisis está puesto en la evolución de la producción, que continúa mostrando un comportamiento irregular. Según Fix, la compañía no logra consolidar una senda de crecimiento sostenida, con pozos que rinden por debajo de lo esperado y una dinámica de declino que obliga a redoblar esfuerzos de inversión solo para mantener los niveles actuales.
A esto se suma la presión de costos operativos, que ganó protagonismo en los últimos trimestres. El informe remarca que el aumento de gastos de operación y mantenimiento erosiona los márgenes y limita la capacidad de capturar mejoras en el precio del crudo. Incluso en escenarios de precios relativamente favorables, la traslación a resultados luce acotada, lo que reduce el atractivo del negocio desde el punto de vista operativo.
A diferencia de compañías con mayor diversificación de activos o geografías, Crown Point exhibe una exposición marcada a la volatilidad del crudo, lo que amplifica los vaivenes en resultados y generación de caja. En un contexto global todavía incierto, este rasgo eleva el perfil de riesgo del equity.
Finanzas ajustadas
La afiliada de Fitch Ratings advierte que el apalancamiento continúa elevado en relación con la capacidad de generación de EBITDA, un punto crítico para una empresa de su tamaño. La relación deuda/EBITDA se mantiene en niveles exigentes y condiciona la flexibilidad para absorber shocks externos o desvíos en el plan de negocios.
En ese marco, el flujo de fondos operativo aparece como insuficiente para cubrir de manera holgada tanto el servicio de deuda como un capex que permita revertir las debilidades productivas.
Fix reconoce que el contexto local muestra señales más favorables para el sector energético, con un marco regulatorio que avanza hacia mayor previsibilidad. Sin embargo, aclara que esos beneficios todavía no se reflejan plenamente en los números de Crown Point.
La mirada de Fix
Para Fix, el balance entre riesgo y retorno se deterioró y la baja del pulgar responde a una lectura estructural más que a un evento puntual.
Hasta que no aparezcan señales concretas de mejora en la generación de caja y en la estructura financiera, la recomendación implícita es reducir exposición y mirar a la acción desde la vereda de enfrente.
