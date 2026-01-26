Fix recorta su visión sobre Crown Point y la City toma nota

Fix también subraya la alta sensibilidad al precio internacional del petróleo. Fix también subraya la alta sensibilidad al precio internacional del petróleo.

A diferencia de compañías con mayor diversificación de activos o geografías, Crown Point exhibe una exposición marcada a la volatilidad del crudo, lo que amplifica los vaivenes en resultados y generación de caja. En un contexto global todavía incierto, este rasgo eleva el perfil de riesgo del equity.

Finanzas ajustadas

El capítulo financiero es el que termina de inclinar la balanza.

La afiliada de Fitch Ratings advierte que el apalancamiento continúa elevado en relación con la capacidad de generación de EBITDA, un punto crítico para una empresa de su tamaño. La relación deuda/EBITDA se mantiene en niveles exigentes y condiciona la flexibilidad para absorber shocks externos o desvíos en el plan de negocios.

En ese marco, el flujo de fondos operativo aparece como insuficiente para cubrir de manera holgada tanto el servicio de deuda como un capex que permita revertir las debilidades productivas.

Fix reconoce que el contexto local muestra señales más favorables para el sector energético, con un marco regulatorio que avanza hacia mayor previsibilidad. Sin embargo, aclara que esos beneficios todavía no se reflejan plenamente en los números de Crown Point.

La transición hacia un esquema más orientado a mercado implica costos de adaptación que pesan con mayor fuerza en compañías de menor escala.

La mirada de Fix

Para Fix, el balance entre riesgo y retorno se deterioró y la baja del pulgar responde a una lectura estructural más que a un evento puntual.

Producción errática, márgenes presionados, endeudamiento elevado y fuerte dependencia de variables exógenas conforman un combo que invita a la cautela.

Hasta que no aparezcan señales concretas de mejora en la generación de caja y en la estructura financiera, la recomendación implícita es reducir exposición y mirar a la acción desde la vereda de enfrente.

Crown Point Energía S.A. (2)

