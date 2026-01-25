Existe una histórica relación entre los 2 multimedios históricos de la Argentina: Grupo Clarín y S. A. La Nación. No comenzó en la fábrica Papel Prensa sino que, en verdad, ésta fue consecuencia de la historia anterior. La unidad de Grupo Clarín y S.A La Nación fue actualizada en la ofensiva de ambos contra AFA (Asociación del Fútbol Argentino), en una disputa por negocios privados. La muerte Matilde Ana María Noble Mitre de Saguier reubica el vínculo.
FALLECIÓ LA ACCIONISTA MAYOR DE LA NACIÓN
A propósito de la 'Operación AFA', el adiós de Matilde Ana María Noble Mitre de Saguier
La 'Operación AFA' actualizó las especulaciones sobre el vínculo de Grupo Clarín y La Nación. Matilde Ana María Noble Mitre de Saguier.
Con frecuencia Grupo Clarín y S.A. La Nación han coincidido en tácticas y también en estrategias (diría Mario Benedeti), faltando solamente identificar al 3ro. de esta 'alianza' con alto impacto en el poder real argentino, y que financió a ambos multimedios en momentos difíciles: Grupo Techint, o sea la familia Rocca. Pero no viene al caso en este texto. Vayamos al punto.
El obituario del histórico líder de la Redacción del diario La Nación, Claudio Escribano, es muy preciso, y quitando los adjetivos calificativos, excesivos en grandilocuencias, permite comprender el vínculo.
El abolengo de los hermanos Saguier (Julio César, Alejandro Julio, Fernán, Luis, Florencia y Lucía) no proviene del padre, Julio César Saguier y Pociello, sino de su madre, Matilde Ana María Noble Mitre de Saguier.
El genealogista Narciso Binayán Carmona intentó darle contenido como descendiente del colonizador español Domingo Martínez de Irala pero el origen mestizo guaraní complicó la reivindicación.
Aclaración: No fue descendiente de Fernando Saguier, el senador equilibrista entre Hipólito Yrigoyen y Marcelo T. de Alvear, candidato del partido en 1922 pero Yrigoyen eligió a Alvear.
El descendiente directo es Eduardo Saguier Ramos Mejia. Nada que ver.
Mitre Noble
Entonces, la clave política, económica e institucional fue Matilde Ana María Noble y Mitre, hija única de
- Julio Argentino Noble Larrosa y sobrina de Roberto Jorge Noble Larrosa, fundador del Grupo Clarín; y de
- María Helena Mitre Negrotto, hija única de Luis Mitre, único hijo de Bartolomé Mitre y Vedia, el mayor de los hijos varones de Bartolomé Mitre, fundador de La Nación y su director entre 1885 y 1894.
Julio A. Noble llegó a editorialista de La Nación y, según recuerda Escribano, "hasta el suicidio de Lisandro de la Torre, en enero de 1939, uno de sus principales confidentes."
Un dato relevante en la pluma (bah, la PC) de Escribano:
"La generosidad callada, la mano extendida en sostén moral y material hacia los más próximos y a desconocidos fueron rasgos dominantes en la mujer que era al momento de su partida, y desde hacía un cuarto de siglo, principal accionista de la sociedad editora de este diario. (...)".
Esto desmiente el dato de Wikipedia acerca del hijo mayor de Matilde Ana María Noble y Mitre:
"Julio César Saguier (III) (Buenos Aires, 06/10/1960) es un abogado, empresario y ejecutivo de medios argentino, accionista mayoritario del Grupo La Nación, cuyo directorio preside desde 1997. (…)".
Ahora habrá que reordenar la distribución accionaria de La Nación.
El velatorio se realizará el lunes 26/01 de 9:00 a 11:00 en la sala Jacarandá del cementerio Jardín de Paz, con misa a las 11:00.
Ya no queda nexo directo entre los Noble y los Mitre.
El diario Clarín tiene a Héctor Magnetto y sus socios históricos, además de los herederos de Ernestina Laura Herrera de Noble.
El diario La Nación en manos de Julio César Saguier (III), y sus hermanos, según se defina la composición accionaria.
Sin embargo, es de suponer, permanecen los acuerdos y alianzas que tan bien aprovecharon Paolo Rocca y sus ancestros.
------------------------
Otras lecturas de Urgente24:
Finde en AMBA: Buenos Aires Market, conciertos gratis y concurso de Anime
Finde en Rosario: Circo Ánima, propuestas para combatir el calor y más
La mejor aplicación de viajes que revoluciona al turismo
Otra coronación: Una ciudad argentina fue elegida como la mejor del mundo