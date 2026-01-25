A propósito de la 'Operación AFA', el adiós de Matilde Ana María Noble Mitre de Saguier

Aclaración: No fue descendiente de Fernando Saguier, el senador equilibrista entre Hipólito Yrigoyen y Marcelo T. de Alvear, candidato del partido en 1922 pero Yrigoyen eligió a Alvear.

El descendiente directo es Eduardo Saguier Ramos Mejia. Nada que ver.

bartolome mitre Bartolomé Mitre Martínez.

Mitre Noble

Entonces, la clave política, económica e institucional fue Matilde Ana María Noble y Mitre, hija única de

Julio Argentino Noble Larrosa y sobrina de Roberto Jorge Noble Larrosa , fundador del Grupo Clarín; y de

y sobrina de , fundador del Grupo Clarín; y de María Helena Mitre Negrotto, hija única de Luis Mitre, único hijo de Bartolomé Mitre y Vedia, el mayor de los hijos varones de Bartolomé Mitre, fundador de La Nación y su director entre 1885 y 1894.

Julio A. Noble llegó a editorialista de La Nación y, según recuerda Escribano, "hasta el suicidio de Lisandro de la Torre, en enero de 1939, uno de sus principales confidentes."

Un dato relevante en la pluma (bah, la PC) de Escribano:

"La generosidad callada, la mano extendida en sostén moral y material hacia los más próximos y a desconocidos fueron rasgos dominantes en la mujer que era al momento de su partida, y desde hacía un cuarto de siglo, principal accionista de la sociedad editora de este diario. (...)".

Esto desmiente el dato de Wikipedia acerca del hijo mayor de Matilde Ana María Noble y Mitre:

"Julio César Saguier (III) (Buenos Aires, 06/10/1960) es un abogado, empresario y ejecutivo de medios argentino, accionista mayoritario del Grupo La Nación, cuyo directorio preside desde 1997. (…)".

Ahora habrá que reordenar la distribución accionaria de La Nación.

El velatorio se realizará el lunes 26/01 de 9:00 a 11:00 en la sala Jacarandá del cementerio Jardín de Paz, con misa a las 11:00.

Ya no queda nexo directo entre los Noble y los Mitre.

El diario Clarín tiene a Héctor Magnetto y sus socios históricos, además de los herederos de Ernestina Laura Herrera de Noble.

El diario La Nación en manos de Julio César Saguier (III), y sus hermanos, según se defina la composición accionaria.

Sin embargo, es de suponer, permanecen los acuerdos y alianzas que tan bien aprovecharon Paolo Rocca y sus ancestros.

------------------------

