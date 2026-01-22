River se hartó y amenaza con llevar a juicio a un club histórico de Italia

Sampdoria y Milan fueron dos clubes que desistieron de la contratación de Scarlato ante la amenaza certera de River y ahora Parma está tratando por todos los medios posibles de llegar a un acuerdo económico con el Millonario para que Scarlato pueda estampar la firma. Por su parte Di Carlo ya hizo una presentación en FIFA contra Martín Gustadisegno para que se le quite la licencia de agente, y ahora la AFA acompañó con una medida votada por todos los presidentes.