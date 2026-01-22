River está a tan solo dos días de realizar su debut en el Torneo Apertura contra Barracas Central, algo que mantiene sumamente atento a Marcelo Gallardo y compañía, mientras sigue habiendo novedades en el mercado de pases. Más allá de esto, hay otro asunto que preocupa al Millonario, un caso que podría terminar un juicio.
A FONDO
River se hartó y amenaza con llevar a juicio a un club histórico de Italia
Luego de la salida intempestiva de Luca Scarlato, River está listo para iniciar acciones legales contra el equipo que planea contratarlo.
Hace algunos días uno de los jugadores que se convirtió en noticia fue Luca Scarlato, juvenil de 16 años formado en las inferiores del Millonario, quien rechazó la chance de firmar su primer contrato profesional para marcharse por patria potestad al fútbol europeo. En el medio de todo esto se supo que Martín Gustadisegno, agente del juvenil, instó la joyita y su familia a salir del club mediante un incentivo económico.
Lo siguiente que se supo de Scarlato es que se subió a un avión para viajar a Italia donde el Parma, uno de los clubes más representativos de la Serie A, ya tenía todo listo para fichar al zurdo del que se vienen hablando maravillas. El caso es que ahora el club italiano comenzó gestiones con River para llegar a un acuerdo, pero el Millonario se muestra inflexible.
River se enfrenta a Parma
Según informó Germán García Grova, Parma se comunicó con River para acordar el traspaso de Scarlato por vías legales e incluso se le ofreció al Millonario quedarse con un porcentaje de una futura venta. Pero la directiva a cargo de Stéfano Di Carlo ya rechazó esta situación e incluso le indicó al club italiano que está todo listo para judicializar el caso ante FIFA.
Sampdoria y Milan fueron dos clubes que desistieron de la contratación de Scarlato ante la amenaza certera de River y ahora Parma está tratando por todos los medios posibles de llegar a un acuerdo económico con el Millonario para que Scarlato pueda estampar la firma. Por su parte Di Carlo ya hizo una presentación en FIFA contra Martín Gustadisegno para que se le quite la licencia de agente, y ahora la AFA acompañó con una medida votada por todos los presidentes.
A partir de ahora ningún juvenil que se marche de los clubes del fútbol argentino mediante la patria potestad podrá ser citado para jugar divisiones menores de la Selección Argentina. Habrá que ver si esta medida se implementa también en la Selección Mayor, teniendo en cuenta que hay futbolista que se marcharon por esta vía que fueron llamados recientemente por Lionel Scaloni.
