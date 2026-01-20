La promesa de un Gallardo debilitado a una hinchada de River que lo mira de reojo

River viene de un 2025 paupérrimo desde los resultados pero también desde el funcionamiento del equipo y el que quedó más debilitado por esta cuestión fue Marcelo Gallardo. De cara al inicio de una nueva temporada, el Muñeco decidió hablar a través del canal oficial del club y allí lanzó una promesa para los hinchas que lo miran de reojo.
A diferencia de otras oportunidades, Gallardo decidió hablar con el canal oficial del club por lo que no enfrentó las preguntas de rigor que podrían haberle hecho periodistas de medios convencionales en una conferencia de prensa. De esta manera el entrenador, a pocos días del inicio del Torneo Apertura, evitó temas de actualidad a los cuales no quería hacerle frente y pudo direccionar sus palabras a su antojo.
Más allá de esta cuestión, Gallardo sí se mostró autocrítico por lo que fue un 2025 donde las cosas no resultaron de la forma que él y todos los hinchas de River pretendían. “El tránsito del año pasado… No fue fácil, no solamente por no cumplir ninguno de los objetivos. Nos habíamos preparado para terminar de otra manera, claramente”, comentó.
“Sí, cometimos errores, no fuimos lo que podíamos haber sido y sin embargo también deja muchas enseñanzas. No está mal reconocer que hubo errores, que nos equivocamos, no te hace menos bueno ni menos malo, simplemente hay que aceptarlo y tener la claridad de que las cosas pasaron y que hay que intentar fortalecerse para volver a insistir”, agregó Gallardo, que sabe que ni él ni River en general estuvieron a la altura.
En ese volver a insistir, Gallardo aseguró que tanto él como el plantel tiene energías totalmente renovadas para afrontar este 2026 de una mejor manera y es por eso que luego de haber terminado la pretemporada y a días de comenzar el Torneo Clausura, el Muñeco se animó a soltar una promesa para los hinchas que lo miran de reojo después de lo que fue un 2025 totalmente olvidable.
“Tenemos que estar preparados para de entrada mostrar una cara mucho más reconocible con lo que queremos y con lo que queremos que la gente se identifique. Podés perder o ganar, pero no podemos no tener un estilo. Algo de lo que nosotros fuimos durante mucho tiempo de mi gestión como entrenador”, remarcó, sabiendo que nada de esto sucedió en 2025.
Para terminar, fue contundente sobre los hinchas. “El acompañamiento fue incondicional, tengo solo palabras de agradecimiento para la gente que nos acompañó. Es normal que exijan, estamos en River, pero el acompañamiento fue incondicional. Soy feliz estando acá, por eso lo elijo siempre. Lo que quiero transmitir de manera genuina es que vamos a redoblar apuestas permanentemente. Vamos a tener un buen año. Vamos a trabajar para que eso suceda", concluyó.
