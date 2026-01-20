La promesa de un Gallardo debilitado a una hinchada de River que lo mira de reojo

“Tenemos que estar preparados para de entrada mostrar una cara mucho más reconocible con lo que queremos y con lo que queremos que la gente se identifique. Podés perder o ganar, pero no podemos no tener un estilo. Algo de lo que nosotros fuimos durante mucho tiempo de mi gestión como entrenador”, remarcó, sabiendo que nada de esto sucedió en 2025.

Para terminar, fue contundente sobre los hinchas. “El acompañamiento fue incondicional, tengo solo palabras de agradecimiento para la gente que nos acompañó. Es normal que exijan, estamos en River, pero el acompañamiento fue incondicional. Soy feliz estando acá, por eso lo elijo siempre. Lo que quiero transmitir de manera genuina es que vamos a redoblar apuestas permanentemente. Vamos a tener un buen año. Vamos a trabajar para que eso suceda", concluyó.

