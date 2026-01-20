River dará el puntapié inicial en el Torneo Apertura el próximo domingo contra Barracas Central mientras el mercado de pases se sigue moviendo. Si bien parecía que el Millonario bajaba la persiana y no iba a buscar más incorporaciones, ahora se supo que en silencio hay dos refuerzos que podrían llegar antes que termine el periodo de traspasos.
MERCADO ABIERTO
River se mueve en silencio: los dos refuerzos secretos por los que va Gallardo
Más allá de tener problemas en los últimos días, River no se detiene en el mercado de pases y va a la carga por dos caras nuevas.
El mercado de pases de River arrancó con todo con las llegadas de Fausto Vera, Aníbal Moreno y Matías Viña, tres incorporaciones por las que se invirtieron 8 millones de dólares. Marcelo Gallardo pidió por la llegada de refuerzos para la ofensiva pero la realidad es que hasta el momento lo único que recibió el Muñeco fueron negativas.
Luciano Gondou, Tadeo Allende, Santino Andino, Claudio Echeverri, Maher Carrizo y Gianluca Prestianni fueron los jugadores para el sector ofensivo por los que River negoció de manera formal y no pudo sumar a ninguno. Durante la última semana se indicó que el Millonario daba por terminado el mercado de pases pero en silencio empezó charlas por dos caras nuevas.
River se mueve en el mercado
“River va por un 9 y un jugador de desequilibrio, de uno contra uno”, avisó Germán García Grova en Radio La Red e incluso indicó que hay más avances de lo que se creen. “A mí me dicen que este martes alguien que se encarga del fútbol de River, ya sea Enzo Francescoli o Mariano Barnao, va a viajar para negociar por un centro atacante”, indicó.
Está claro que a River no solo le falta cambio de ritmo en cada ataque sino que también le falta gol y es por eso que sigue buscando caras nuevas sin realizar demasiado ruido para evitar que las negociaciones se empantanen como sucedió hasta el momento. Lo que aún no está para nada claro es quiénes son los jugadores por los que va el Millonario.
El mercado de pases se extendió hasta el 27 de enero, aunque en caso de que se realice una transferencia al exterior la AFA otorgará tiempo hasta los primeros días de marzo para sumar una cara nueva. Todo indica que Gallardo no se va a quedar con lo que tiene y River intentará hasta las últimas consecuencias buscar refuerzos para el ataque.
