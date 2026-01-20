Gallardo no lo quiere más en River y podría irse a otro club del fútbol argentino

En River Plate, Marcelo Gallardo decidió prescindir de varios futbolistas de cara al 2026 y uno de los nombres que aparece en esa lista es el de Gonzalo Pity Martínez. El volante creativo, recordado como uno de los "héroes de Madrid", podría continuar su carrera en otro club del fútbol argentino, una posibilidad que generó sorpresa.
Si bien el ex Huracán es muy querido por el público riverplatense, sus reiterados inconvenientes físicos influyeron en la decisión del entrenador del Millonario de no contar con él para la próxima temporada.
¿Dónde puede ir Pity Martínez?
Uno de los goles más recordados de la historia del fútbol argentino es el tercer tanto que Gonzalo Martínez convirtió en Madrid durante la final de la Copa Libertadores 2018 ante Boca Juniors. Aquella definición eterna convirtió al “Pity” en un jugador muy querido por el público de River Plate.
Sin embargo, su último ciclo en el Millonario estuvo lejos de lo esperado. Marcelo Gallardo no lo tuvo en cuenta en el tramo final de la temporada y tomó la decisión de no renovarle el contrato, por lo que actualmente el volante se encuentra con el pase en su poder.
En este contexto, el periodista Luciano García, especialista en la actualidad de River y Tigre, informó: “Gonzalo ‘Pity’ Martínez fue ofrecido a Tigre y se está negociando su incorporación. Hay charlas que pueden avanzar. El volante quedó libre tras su paso por River”.
Si bien todavía no hay avances significativos, el Matador aparece como uno de los clubes que pican en punta para quedarse con el atacante. Desde Victoria le ofrecieron un vínculo basado en su protagonismo dentro del campo de juego, aunque por el momento las partes se encuentran lejos de un acuerdo en lo económico.
Cabe destacar que Tigre disputará la Copa Sudamericana en 2026 y que Martínez cerró el 2025 en plenitud física. Más allá de no haber sido considerado por Gallardo, el futbolista se encuentra sin inconvenientes físicos y listo para sumarse a la competencia de manera inmediata.
River, Tigre y el 2026
River y Tigre, al igual que el resto de los clubes del fútbol argentino, están a días de comenzar su rumbo en el Torneo Apertura de la Liga Profesional.
El Millonario jugará la Copa Sudamericana en este 2026 y hasta el momento incorporó a tres futbolistas en este mercado de pases: Aníbal Moreno, Fausto Vera y Matías Viña. Habrá que ver si el club de Núñez vuelve a acelerar por algún refuerzo puntual, aunque por ahora no parece que vaya a ocurrir en el corto plazo.
El Matador, que jugará la misma competencia internacional, hasta el momento incorporó a, Tiago Serrago, Nahuel Benegas, David Romero, Joaquín Mosqueira Juan Manuel Villalba, Jabes Saralegui, Santiago López y Germán Guiffrey.
El equipo dirigido por Marcelo Gallardo debutará en el Torneo Apertura el próximo sábado 24 de enero, desde las 17 horas, cuando visite a Barracas Central. Por su parte, los dirigidos por Diego Dabove harán su estreno el domingo 25 de enero, a las 21 horas, como locales ante Estudiantes de Río Cuarto.
