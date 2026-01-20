Trump filtra mensajes privados con Macron y Rutte para ridiculizarlos por Groenlandia

Asimismo, el mandatario estadounidense y su homólogo galo quedarían en cenar, según el mensaje: "Cenemos juntos en París el jueves antes de que regreses a Estados Unidos", añade el jefe del Estado francés.

image

En paralelo a esta filtración por parte del propio Trump, el Palacio de Elíseo descartó unirse a la Junta para la Paz en Gaza, una comisión creada por Washington para supervisar la reconstrucción del enclave palestino y a la que para acceder a una membresía permamente cada miembro deberá pagar US$ 1.000 millones.

Frente a la postura de París, el mandatario estadounidense declaró que impondrá "aranceles del 200% a los vinos y champanes franceses" para obligar a Macron a "unirse al Consejo de Paz". Sin embargo, Francia sustenta su posición en que el estatuto de esta Junta/ Consejo para la Paz “va más allá del marco de Gaza y plantea serias cuestiones, en particular con respecto a los principios y la estructura de las Naciones Unidas, que no pueden ponerse en tela de juicio”.

La otra filtración de Donald Trump: los mensajes con Mark Rutte, el líder de la OTAN

En otro posteo, el presidente estadounidense Donald Trump compartió una captura de pantalla de un mensaje del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, elogiándolo por los esfuerzos de Washington para estabilizar a Siria, claramente en alusión al reciente levantamiento de sanciones estadounidenses a Damasco con motivo del advenimiento al poder del presidente de facto sirio y de origen saudí Almed Al-Shaara.

En el mensaje, Rutte le manifestó a Trump su compromiso para destacar su labor en los conflictos mundiales en su próxima comparecencia en el Foro Económico Mundial (FEM) en la ciudad suiza de Davos esta semana. Además, el líder de la OTAN le ofreció a intentar mediar entre Washington y los líderes europeos en medio de las tensiones por los planes de Trump de anexar a Groenlandia, la isla semiautónoma ártica que conforma el Reino de Dinamarca.

image

En este contexto, Trump fue consultado por periodistas sobre qué pensaba decir a los europeos que se oponen a sus planes, a lo que declaró: “No creo que vayan a resistirse mucho. Necesitamos tenerla”, antes de reiterar en redes sociales que Estados Unidos es “la única potencia” que puede garantizar la paz en el mundo. “Eso se consigue, sencillamente, a través de la FUERZA”, destacó Trump en otra publicación en redes, tras insistir en que Estados Unidos debe apoderarse de Groenlandia por seguridad nacional y mundial.

“No hay vuelta atrás, ¡en eso todos estamos de acuerdo!”, publicó el republicano, pese a la clara y repetida oposición que los líderes europeos han expresado respecto a sus aspiraciones sobre Groenlandia.

