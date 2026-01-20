Primicia para la ciencia: Una vaca deja mudos a los científicos por hacer esto

Pero, ¿Por qué es sorprendente que una vaca se rasque el cuerpo con un cepillo?

De acuerdo con los investigadores, las vacas no son conocidas por usar herramientas, ni por solucionar problemas.

"En la ciencia, como en la cultura, las especies de ganado suelen ser subestimadas cognitivamente, reforzadas por su papel utilitario y los persistentes sesgos de negación mental asociados con el consumo de carne", detallan en el estudio.

"El uso de herramientas, aunque rara vez se observa, ofrece una prueba rigurosa de flexibilidad cognitiva", agregan.

Primicia para la ciencia

Aún se desconoce cómo la vaca descubrió esto, pero "de alguna manera, Veronika aprendió a usar herramientas y está haciendo algo que otras vacas simplemente no pueden", afirmó Antonio Osuna-Mascaró, biólogo cognitivo del Instituto de Investigación Messerli de la Universidad de Medicina Veterinaria de Viena, según ScienceNews.

Eso no es todo. La vaca, incluso, aprendió a usar diferentes partes del cepillo.

"En ensayos aleatorios, prefirió el extremo con cerdas, pero cambió al extremo con varillas al apuntar a zonas más blandas de la parte inferior del cuerpo", indicaron los investigadores en el estudio.

Y siguieron: "Este despliegue adaptativo de las características de la herramienta revela un uso multipropósito de herramientas no reportado previamente en mamíferos no primates".

De hecho, este logro de Veronika no se había visto en 10.000 años de domesticación de las vacas, según los científicos.

"Esto demuestra una capacidad de resolución de problemas enfocada en un problema específico, y en un animal que no es necesariamente más inteligente que las demás vacas, pero que se mantiene de forma completamente diferente a como lo hacemos habitualmente", señaló Alice Auersperg, bióloga cognitiva también de Messerli, apunta ScienceNews.

En ese sentido, los investigadores alientan a replantearse qué tan inteligentes, en realidad, pueden ser las vacas.

"Nuestros hallazgos amplían el alcance taxonómico del uso flexible de herramientas e invitan a una reevaluación de la cognición del ganado", concluyeron.

El estudio fue publicado en Current Biology.

Ahora sí, finalmente, con ustedes: Veronika.

Embed - Veronika es la primera vaca que utiliza utensilios y sorprende a los científicos por su inteligencia

---------

Más noticias en Urgente24

"Se corre el riesgo de hacer un país para 5 sectores: campo, minería, energía, tecnologías y bancos"

No es Sebastián Villa pero River ya tiene el jugador que buscaba Marcelo Gallardo

Toyota lanza su auto más "barato": Este es el precio del Yaris Cross en 2026

Edwuin Cetré confirmó su decisión luego de que su representante lo ofreciera a River

Jorge Rial dijo lo que muchos piensan y el Chaqueño Palavecino tuvo que explicarse