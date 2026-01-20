Raro: Un sondeo posiciona a Maximiliano Pullaro por encima de Javier Milei

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/epicaOK/status/2013378047018258514&partner=&hide_thread=false Un momento de tensión se vivió durante un festival popular cuando el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, fue increpado por varias personas del público, entre ellas un policía retirado y otros vecinos que se encontraban en el lugar. pic.twitter.com/oJpJafsmKf — ÉPICA (@epicaOK) January 19, 2026

Con respecto a la situación económica y social de Santa Fe, las opiniones aparecen divididas: un 31% de los encuestados la califica como buena o muy buena, en cambio, un 36% la considera mala o muy mala, mientras que el resto la define como regular o no responde.

No obstante, al consultar sobre el rumbo en general, la Provincia muestra un saldo favorable. La mitad sostiene que el territorio liderado por Pullaro va en la dirección correcta, frente a un 38% que opina lo opuesto. En tanto, a nivel nacional, el 51% piensa que Argentina va por el camino incorrecto, contra un 43% que lo ve en el sendero adecuado.

Escenarios electorales: Guiño a su reelección

A su vez, el sondeo indaga acerca de los escenarios electorales hipotéticos. Ante la pregunta de si en lo inmediato hubiera elecciones a gobernador, el 53% de los santafesinos votaría por la reelección del oriundo de Hughes, mientras que el 41% optaría por un cambio. Este dato refuerza el rumbo adoptado por el gobierno provincial.

En cuanto a las políticas públicas, la seguridad aparece como el principal eje valorado por la ciudadanía. Una de las prioridades de Pullaro que parece ser destacado por el 31% de los consultados que identifica los avances como la medida más importante de su mandato. A ello le siguen la obra pública con el 13% y la recuperación de días de clases con el 10%. Más atrás se ubican el orden en las cárceles, la digitalización de trámites y la reducción del ausentismo laboral estatal.

image Gran parte de los santafesinos valora los cambios en materia de seguridad.

En el plano económico familiar, el relevamiento muestra que el 63% de los hogares asegura que, pese a la inflación (2,6% el dato de diciembre), los ingresos alcanzan aunque, en la mayoría de los casos "justo y sin grandes dificultades"; y un 37% reconoce que no logra cubrir sus gastos mensuales.

La medición se realizó entre el 5 y el 15 de enero de 2026, sobre una muestra de 1.921 personas mayores de 16 años en toda la provincia, con un margen de error del 3,2%. El trabajo de campo se llevó a cabo mediante entrevistas telefónicas a líneas fijas y celulares, con ponderación por sexo, edad, nivel educativo, departamento y voto anterior.

983704203-Santa-FeEnero26

Más contenidos en Urgente24

No es Sebastián Villa pero River ya tiene el jugador que buscaba Marcelo Gallardo

Edwuin Cetré confirmó su decisión luego de que su representante lo ofreciera a River

Jorge Rial dijo lo que muchos piensan y el Chaqueño Palavecino tuvo que explicarse

El BCRA dice tener reservas de US$ 44.800 millones pero estarían en rojo por US$ 20.000 millones

El Trece lo logró: Inquieta a Telefe y deja a Wanda Nara por el piso