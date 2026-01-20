SANTA FE. El gobernador, Maximiliano Pullaro, inició el año con el pie derecho. Un estudio de opinión pública elaborado por la consultora GYC Comunicaciones lo posiciona como el dirigente con mejor imagen en la Provincia. El mandatario vuelve a sacar una ventaja clara sobre el resto del arco político (Javier Milei en segundo plano) y generó fuertes reacciones.
ALGO NO CIERRA
Raro: Un sondeo posiciona a Maximiliano Pullaro por encima de Javier Milei
Según una encuesta, en Santa Fe la imagen positiva de Maximiliano Pullaro supera a la de Javier Milei. Fuerte réplica en las redes.
Vale recordar que en las últimas elecciones, La Libertad Avanza obtuvo una amplia victoria en la provincia de Santa Fe, alcanzando el 38% de los votos y Provincias Unidas (Pullaro) quedó en tercer lugar. Por ende, la encuesta hace ruido. Veamos.
Debate: Maximiliano Pullaro 'por encima' de Javier Milei
Según la encuesta, el radical alcanza un 56% de imagen positiva, frente a un 23% negativa, lo que lo pone en el primer lugar del ranking de dirigentes. En el denominado "top five" aparecen, el presidente, Javier Milei, con 53% a su favor y 32% en su contra; Patricia Bullrich (41% de respaldo); Karina Milei (26%) y Amalia Granata (24%).
Por su parte, la evaluación de la gestión provincial refuerza ese liderazgo: el 53% de los santafesinos aprueba el mandato de Pullaro, mientras que el 39% no. De manera contraria, la administración nacional obtiene un 44% de imagen positiva y un 50% negativa.
La difusión de estos datos no quedó en segundo plano. Que el gobernador se imponga sobre el Presidente hizo eco en las redes sociales: por un lado, la diputada nacional libertaria, Romina Diez, citó lo propio con una extensa risa, mientras que luego se difundió un video donde Pullaro fue abucheado en un festival popular, lo que generó una serie de comentarios de usuarios remarcando: "pero si dicen que tiene altísima aprobación".
Con respecto a la situación económica y social de Santa Fe, las opiniones aparecen divididas: un 31% de los encuestados la califica como buena o muy buena, en cambio, un 36% la considera mala o muy mala, mientras que el resto la define como regular o no responde.
No obstante, al consultar sobre el rumbo en general, la Provincia muestra un saldo favorable. La mitad sostiene que el territorio liderado por Pullaro va en la dirección correcta, frente a un 38% que opina lo opuesto. En tanto, a nivel nacional, el 51% piensa que Argentina va por el camino incorrecto, contra un 43% que lo ve en el sendero adecuado.
Escenarios electorales: Guiño a su reelección
A su vez, el sondeo indaga acerca de los escenarios electorales hipotéticos. Ante la pregunta de si en lo inmediato hubiera elecciones a gobernador, el 53% de los santafesinos votaría por la reelección del oriundo de Hughes, mientras que el 41% optaría por un cambio. Este dato refuerza el rumbo adoptado por el gobierno provincial.
En cuanto a las políticas públicas, la seguridad aparece como el principal eje valorado por la ciudadanía. Una de las prioridades de Pullaro que parece ser destacado por el 31% de los consultados que identifica los avances como la medida más importante de su mandato. A ello le siguen la obra pública con el 13% y la recuperación de días de clases con el 10%. Más atrás se ubican el orden en las cárceles, la digitalización de trámites y la reducción del ausentismo laboral estatal.
En el plano económico familiar, el relevamiento muestra que el 63% de los hogares asegura que, pese a la inflación (2,6% el dato de diciembre), los ingresos alcanzan aunque, en la mayoría de los casos "justo y sin grandes dificultades"; y un 37% reconoce que no logra cubrir sus gastos mensuales.
La medición se realizó entre el 5 y el 15 de enero de 2026, sobre una muestra de 1.921 personas mayores de 16 años en toda la provincia, con un margen de error del 3,2%. El trabajo de campo se llevó a cabo mediante entrevistas telefónicas a líneas fijas y celulares, con ponderación por sexo, edad, nivel educativo, departamento y voto anterior.
