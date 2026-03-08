Lucas Blondel a Huracán: el pícaro guiño a Morena Beltrán en su presentación

Pero el detalle que llamó la actuación fue que, de manera sutil, el video le hace un guiño a Morena Beltrán, novia del jugador y periodista de ESPN.

Morena Beltrán, periodista de ESPN

El material audiovisual tiene de fondo la música de "Baila Morena", la icónica canción de reggaetón interpretada por Héctor & Tito.

De forma elocuente, el video hace referencia al vínculo entre la periodista y el jugador. Mirá el video que preparó Huracán a continuación.

VIDEO: La presentación de Lucas Blondel en Huracán con la referencia a Morena Beltrán

