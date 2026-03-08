Lucas Blondel es nuevo jugador de Huracán. El Globo y Boca sellaron un acuerdo para que el defensor lateral sea cedido durante unos meses a Parque Patricios, y el video de presentación del club tuvo un guiño incluido a Morena Beltrán, pareja del futbolista y reconocida periodista de ESPN.
UN POCO DE REGGAETÓN
Lucas Blondel a Huracán: el pícaro guiño a Morena Beltrán en su presentación
Huracán no pasó por alto la relación entre Lucas Blondel y Morena Beltrán. El futbolista es nuevo jugador del Globo y esto fue lo que hizo el club.
"¡Bienvenido, Lucas! El jugador proveniente de Boca firmó un préstamo hasta diciembre de este año, con cargo y con opción de compra. Este fin de semana se sumará a los entrenamientos con sus nuevos compañeros en La Quemita", publicó Huracán en sus redes sociales sobre la llegada de Lucas Blondel.
Con el diario del lunes podrá analizarse desde otra perspectiva si la transferencia fue una buena idea de todas las partes, pero a priori ofrece un buen semblante. Lucas Blondel no tiene rodaje en Boca; a pesar de que sus reiteradas ausencias -hasta en la lista de convocados-, sean llamativas, para los cuerpos técnicos que han desfilado por el banco de suplentes Xeneize, el defensor no es una opción. Para los cuerpos técnicos -y para la dirigencia-, Juan Barinaga o Marcelo Weingandt son las piezas disponibles.
La salida del futbolista responde a ese complejo panorama, pero también a quien lo espera en Huracán: Diego Martínez. Tal como informó Urgente24 ya en diciembre pasado, cuando ni existía la posibilidad de que Blondel se marchara al Globo, la simbiosis entre Diego Martínez y Lucas Blondel es una garantía y lo dejaron demostrado en dos momentos:
- En el tiempo que compartieron en Boca
- Sobre todo, en el título que consiguieron juntos en Tigre en 2021, en aquel recordado ascenso a Primera División para todo el hincha del Matador
Huracán publicó un video de presentación de Lucas Blondel en sus redes sociales. Allí se lo ve al futbolista realizando tareas de fuerza y coordinación en el gimnasio, y también fútbol en el campo de juego.
Pero el detalle que llamó la actuación fue que, de manera sutil, el video le hace un guiño a Morena Beltrán, novia del jugador y periodista de ESPN.
El material audiovisual tiene de fondo la música de "Baila Morena", la icónica canción de reggaetón interpretada por Héctor & Tito.
De forma elocuente, el video hace referencia al vínculo entre la periodista y el jugador. Mirá el video que preparó Huracán a continuación.