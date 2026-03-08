El petróleo tocó los US$109 y el diesel ya aumentó 20% en Estados Unidos

El problema no solo es el petróleo, el gas también circula por la misma ruta y los mismos buques y es un importante suministro para diversas industrias y consumo casero.

Según publicó The Guardian, se estima que el conflicto podría estar retirando del mercado hasta 20 millones de barriles diarios por el bloqueo en el Estrecho, un volumen capaz de alterar de forma significativa el equilibrio entre oferta y demanda.

El impacto del petróleo en el resto de la economía

La escalada energética ya se siente en otros mercados. Las expectativas de inflación volvieron a subir y los futuros bursátiles estadounidenses registraron caídas ante el temor de que el aumento del costo de la energía reduzca el consumo y desacelere la economía global. El S&P500 cayó (-1,33%), Nasdaq Composite descendió (-1,59%). El Nikkei 225, abierto al momento de publicar esta nota, tuvo una pérdida de (1,85%). Algunos analistas estiman un lunes negro en la apertura de mercados mañana, 09/03.

Más allá del impacto económico, el repunte del crudo también tiene implicancias políticas para la Casa Blanca. El precio del combustible es uno de los indicadores más sensibles para el electorado estadounidense y suele influir directamente en la popularidad de los presidentes.

Aunque Trump restó dramatismo al alza del petróleo —y llegó a describirla como “un precio muy pequeño a pagar por la paz mundial”—, el encarecimiento de la energía amenaza con reavivar presiones inflacionarias justo cuando su administración busca consolidar la recuperación económica.

En Estados Unidos, los precios de los combustibles ya comenzaron a subir, con la gasolina rondando los US$3,45 por galón (47 centavos más que una semana atrás, +15,8%) y el diésel cerca de US$4,60 (83 centavos de aumento en el mismo tiempo, +22%), según publicó AP News.

Si el petróleo se mantiene por encima de los US$100, el impacto podría trasladarse rápidamente al transporte, la industria y los alimentos.

Donald Trump, inflación y elecciones

Para la estrategia política de Trump, el escenario es complejo. Durante su campaña y su primer mandato, el republicano insistió en la importancia de mantener la energía barata para estimular el crecimiento y contener la inflación. Sin embargo, la actual crisis geopolítica —en parte vinculada a su política exterior en Oriente Medio— amenaza con empujar los costos energéticos en dirección opuesta.

El salto del petróleo no solo redefine el mapa energético sino también puede alterar el tablero político en Washington.

