Uno de los eventos deportivos más importantes de este año es la Finalissima 2026 que deben disputar Argentina y España. El evento pautado para realizarse el 27 de marzo en Qatar quedó en jaque por el conflicto bélico en Medio Oriente y cuando todo apuntaba a un cambio de sede se dio un giro radical en el día de hoy.
¿SE JUEGA?
Finalissima 2026: La decisión radical de Qatar que impacta en Argentina y España
En medio del conflicto bélico que golpea a Medio Oriente, Qatar tomó una decisión que lo cambia todo para la Finalissima.
Desde hace varios días comenzó a rumorearse que la Finalissima 2026 no iba a llevarse a cabo producto del conflicto bélico que golpea duro a la zona de Medio Oriente aunque desde Qatar, país organizador del evento, nunca indicaron de manera oficial que la cita quedaba cancelada. Mientras UEFA y Conmebol analizaban un posible cambio de ciudad, el país que albergó el Mundial 2022 comenzó a hacerse fuerte.
Primero y principal hay que decir que tanto UEFA como Conmebol comentaron por lo bajo que era muy difícil cambiar de sede por una cuestión monetaria y contractual. Qatar puso sobre la mesa una suma de dinero imposible de igualar por otro país, sumado a que parte del canon ya fue cobrado y lógicamente esto generó un compromiso asumido.
Vuelve el fútbol a Qatar y asoma la Finalissima
Ahora Qatar comenzó a tomar más fuerza aún y no solamente por los papeles que están firmados. Es que en el día de hoy Irán, parte del conflicto armado, anunció que dejará de bombardear a países vecinos y es por esto que Doha nuevamente comenzó a tomar fuerza para ser la sede de la Finalissima manteniendo incluso la fecha inicial.
Esta madrugada se empezó a abrir el espacio aéreo, por lo que ya hay entradas y salidas de vuelos en Qatar y por si fuera poco ya se anunció que el próximo jueves se reanudará el campeonato de fútbol, por lo que se empieza a respirar cierto aire de normalidad en Doha como para que finalmente UEFA y Conmebol acepten realizar la Finalissima tal y como estaba pautado.
El rol clave de los futbolistas
De todas maneras no se puede ser terminante ya que hay otro punto importante a tener en cuenta en esta historia y son nada menos que los futbolistas. Hace algunos días la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) emitió un comunicado donde se mostró en contra de que los jugadores disputen la Finalissima en un territorio que está en medio de un conflicto bélico. Habrá que ver si esta especie de burbuja que se está generando en Qatar es suficiente para que el choque entre Argentina y España se termine llevando a cabo.
Más en GOLAZO24
Nadie lo esperó: Se reveló la suma que pidió Gallardo para irse de River
Impacto total en Boca por el jugador que Riquelme está por vender a Inglaterra
La figura internacional que NO llega a Boca por culpa de Riquelme: "Me cansé"
Se fue de Boca peleado con Riquelme y acelera para llegar a River: "Tiene ganas"