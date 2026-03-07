Finalissima 2026: La decisión radical de Qatar que impacta en Argentina y España

El rol clave de los futbolistas

De todas maneras no se puede ser terminante ya que hay otro punto importante a tener en cuenta en esta historia y son nada menos que los futbolistas. Hace algunos días la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) emitió un comunicado donde se mostró en contra de que los jugadores disputen la Finalissima en un territorio que está en medio de un conflicto bélico. Habrá que ver si esta especie de burbuja que se está generando en Qatar es suficiente para que el choque entre Argentina y España se termine llevando a cabo.

