Gastón Edul reveló la gran sorpresa que piensa Lionel Scaloni para la Selección Argentina

Falta cada vez menos para el Mundial de Norteamérica 2026 y la Selección Argentina tendrá la responsabilidad de mantener el estatus que consiguió en Qatar 2022. El periodista Gastón Edul confirmó que Lionel Scaloni piensa en una sorpresa para el combinado Albiceleste.
Faltan menos de 100 días para el Mundial y Gastón Edul Reveló que Lionel Scaloni podría convocar un jugador sorpresa en la Selección Argentina.
Si hay algo que ha demostrado el entrenador en su estadía en el seleccionado, es que convoca por actualidad y por ello mismo tiene en mente a un futbolista que está atravesando un gran presente.
Está claro que Julián Álvarez y Lautaro Martínez son los dos centrodelanteros principales de la Selección Argentina.
Sin embargo, persisten las dudas acerca de quién ocupará el tercer puesto en la delantera de cara al Mundial de Norteamérica 2026.
El periodista Gastón Edul aportó información al respecto y aseguró que Joaquín Panichelli cuenta con grandes posibilidades de integrar la lista. El atacante del Racing de Estrasburgo compite por ese lugar con Flaco López, actual delantero del Palmeiras.
Panichelli atraviesa un gran momento: suma cuatro goles consecutivos y acumula 17 tantos en 34 partidos en lo que va de la temporada.
Se avecinan semanas decisivas para que Lionel Scaloni defina la convocatoria. Lo cierto es que el seleccionador suele priorizar el presente de cada futbolista, y el nivel actual de este delantero lo posiciona como un serio candidato.
Selección Argentina, Finalissima y Mundial
En las últimas horas surgieron distintas versiones en torno a la Finalissima, a raíz del conflicto en Medio Oriente. En un principio, el partido entre Argentina y España iba a disputarse en Qatar, pero comenzaron a barajarse otras sedes que podrían reemplazar ese destino.
El periodista Gastón Edul informó: “El próximo jueves se va a dar una reunión entre UEFA y CONMEBOL. Van a decidir dónde y cómo se va a jugar la Finalissima. No hay suspensión oficial ni sede confirmada todavía”.
Según el Diario AS, los posibles escenarios que se analizan son el estadio Santiago Bernabéu (España), Wembley (Inglaterra), el Hard Rock Stadium (Estados Unidos), el MetLife Stadium (Estados Unidos) y el estadio Príncipe Moulay Abdellah (Marruecos).
En cuanto al Mundial, con la ilusión de repetir la hazaña conseguida en 2022, la Scaloneta integrará un grupo junto a Argelia, Austria y Jordania.
La Copa del Mundo se celebrará del jueves 11 de junio al domingo 19 de julio de 2026. El torneo tendrá lugar en Estados Unidos, Canadá y México, contará con la participación de 48 selecciones y se disputarán 104 partidos a lo largo de 39 días.
