Gastón Edul reveló la gran sorpresa que piensa Lionel Scaloni para la Selección Argentina

Panichelli atraviesa un gran momento: suma cuatro goles consecutivos y acumula 17 tantos en 34 partidos en lo que va de la temporada.

Se avecinan semanas decisivas para que Lionel Scaloni defina la convocatoria. Lo cierto es que el seleccionador suele priorizar el presente de cada futbolista, y el nivel actual de este delantero lo posiciona como un serio candidato.

Selección Argentina, Finalissima y Mundial

En las últimas horas surgieron distintas versiones en torno a la Finalissima, a raíz del conflicto en Medio Oriente. En un principio, el partido entre Argentina y España iba a disputarse en Qatar, pero comenzaron a barajarse otras sedes que podrían reemplazar ese destino.

El periodista Gastón Edul informó: “El próximo jueves se va a dar una reunión entre UEFA y CONMEBOL. Van a decidir dónde y cómo se va a jugar la Finalissima. No hay suspensión oficial ni sede confirmada todavía”.

Según el Diario AS, los posibles escenarios que se analizan son el estadio Santiago Bernabéu (España), Wembley (Inglaterra), el Hard Rock Stadium (Estados Unidos), el MetLife Stadium (Estados Unidos) y el estadio Príncipe Moulay Abdellah (Marruecos).

En cuanto al Mundial, con la ilusión de repetir la hazaña conseguida en 2022, la Scaloneta integrará un grupo junto a Argelia, Austria y Jordania.

La Copa del Mundo se celebrará del jueves 11 de junio al domingo 19 de julio de 2026. El torneo tendrá lugar en Estados Unidos, Canadá y México, contará con la participación de 48 selecciones y se disputarán 104 partidos a lo largo de 39 días.

