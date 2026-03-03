Presentación de Coudet, todo listo: hora y lugar para el nuevo DT de River

El nuevo presidente de River quiso llevar calma pero el hincha ya sospecha de todo Stéfano Di Carlo, presidente de River FOTO NA:@RiverPlate

"Enzo hizo un análisis respecto de ciertas pautas para encuadrarse en el perfil del entrenador, la primera es que fuera de la casa. Se buscó cierto grado de experiencia con los profesionales, Chacho fue campeón en Argentina, con lo que significa", dijo el presidente.

"Enzo lo conoce con más profundidad, recomienda el nombre y adherí de forma inmediata. Es un metódico, un trabajado obsesivo de lo que hace. En estos lugares, tenemos que tener gente obsesiva de lo que hace", añadió.

Cuándo presentan al Chacho Coudet como entrenador de River

El Chacho cumplirá su sueño

Así es que todo está acordado. El Chacho Coudet ya arregló su desvinculación con el Deportivo Alavés y se convertirá en nuevo DT del Millonario. La presentación será este miércoles 4/3 a las 11.45 en el Estadio Monumental. Allí se le dará oficialmente la bienvenida a Núñez.

