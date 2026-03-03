Telecom Argentina captó US$ 81 millones al 6,5%

Emitir ON en dólares permite a la empresa captar divisas frescas sin depender exclusivamente de préstamos bancarios tradicionales o de líneas de crédito locales, además de extender sus plazos de vencimiento en un marco de mayor prudencia financiera. En este caso, la tasa de corte, de 6,5% anual, fue muy beneficiosa para la empresa.

Licitación de ON con ley Nueva York

Telecom Argentina marcó un hito financiero el 15/01, al colocar Obligaciones Negociables (ON) internacionales por US$ 600 millones, en una operación que despertó un interés institucional récord y que la ubica entre las pocas compañías argentinas que logran financiamiento a más de una década en los mercados de Nueva York.

La emisión, realizada bajo el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables aprobado por la Comisión Nacional de Valores (CNV), fue otorgada tras recibir ofertas por cerca de US$ 2.427 millones, es decir, más de 3,3 veces el monto finalmente adjudicado, lo que demuestra una fuerte confianza del mercado en la estrategia financiera de la firma del Grupo Clarín y Fintech.

Los títulos emitidos, clasificados como Clase 27, tienen vencimiento fijado al 20 de enero de 2036, con un plazo promedio de 9,5 años, una tasa de interés fija nominal anual de 8,50% y un rendimiento de 8,625%.

