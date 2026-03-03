La empresa de telecomunicaciones Telecom licitó hoy, 03/03, una Obligación Negociable (ON) Clase 28 en dólares. Recaudó US$ 81.329.886 con una tasa de 6,5%, menor a los 6,75% que se esperaban. La ON tiene un vencimiento a 36 meses, paga interés semestral y el capital se amortiza al vencimiento (bullet).
LICITACIÓN DE ON
Telecom Argentina captó US$ 81 millones al 6,5%
La empresa Telecom colocó una ON en dólares a 36 meses con tasa menor a la esperada. La licitación le da más liquidez para inversión en fibra y datos móviles.
Telecom tiene una fuerte presencia en el mercado de telecomunicaciones argentino. Genera un flujo de caja estable y tiene una calificación crediticia AA+, lo que refleja la solidez de la empresa para el mercado local.
Licitación para infraestructura
En la primera licitación de ONs del mes, Telecom busca fortalecer su estructura financiera, mejorar su posición de liquidez y sostener inversiones en infraestructura clave. Esta licitación se enmarca en el programa de ONs de la compañía, que puede llegar hasta los US$4.200 millones en total.
Dentro del plan de inversiones en infraestructura se incluye mejoras en redes de fibra óptica, ampliación de cobertura de servicios de datos móviles y proyectos de digitalización destinados a sostener la competitividad frente a actores regionales, puntos claves que permitirán mantener la competitividad de la empresa.
En enero, Telecom realizó colocaciones tanto en pesos como en dólares, e incluso llegó a emitir deuda por US$600 millones en los mercados internacionales con tasas de 8,5%, un hito destacado por analistas del sector.
Emitir ON en dólares permite a la empresa captar divisas frescas sin depender exclusivamente de préstamos bancarios tradicionales o de líneas de crédito locales, además de extender sus plazos de vencimiento en un marco de mayor prudencia financiera. En este caso, la tasa de corte, de 6,5% anual, fue muy beneficiosa para la empresa.
Licitación de ON con ley Nueva York
Telecom Argentina marcó un hito financiero el 15/01, al colocar Obligaciones Negociables (ON) internacionales por US$ 600 millones, en una operación que despertó un interés institucional récord y que la ubica entre las pocas compañías argentinas que logran financiamiento a más de una década en los mercados de Nueva York.
La emisión, realizada bajo el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables aprobado por la Comisión Nacional de Valores (CNV), fue otorgada tras recibir ofertas por cerca de US$ 2.427 millones, es decir, más de 3,3 veces el monto finalmente adjudicado, lo que demuestra una fuerte confianza del mercado en la estrategia financiera de la firma del Grupo Clarín y Fintech.
Los títulos emitidos, clasificados como Clase 27, tienen vencimiento fijado al 20 de enero de 2036, con un plazo promedio de 9,5 años, una tasa de interés fija nominal anual de 8,50% y un rendimiento de 8,625%.
