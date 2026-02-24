Intercargo saldría a licitación (100%) el viernes 27/02 por US$30 millones

Son muy específicas las industrias en las que se realiza una valuación por activos. Además, el Gobierno optó por privatizar mediante la venta de acciones, por lo que no puede desprenderse de los activos por separado. Y los otros métodos arrojan valores poco realistas Son muy específicas las industrias en las que se realiza una valuación por activos. Además, el Gobierno optó por privatizar mediante la venta de acciones, por lo que no puede desprenderse de los activos por separado. Y los otros métodos arrojan valores poco realistas

A todo esto, una fuente entendida en el tema afirmó

Habrá que ver cómo hacen para que resulte atractiva. El plazo de ocho meses fijado por la Resolución 1067/2025 está por vencerse y, en el medio, también autorizaron a varias empresas a prestar servicios de rampa. Eso impacta directamente en la valuación

Por su parte el Gobierno avanzaría en la rescisión del contrato de exclusividad que Intercargo mantiene desde la resolución 7417 del 17 de julio de 1990 de la Comisión Administrativa de Contrataciones de la Fuerza Aérea Argentina. En los hechos, esto implicaría la eliminación de un negocio asegurado para la firma.

Según el cronograma que trascendió de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP), el llamado a licitación se formalizaría el 27 de febrero. La apertura de sobres está prevista para el 29 de mayo; el dictamen de evaluación, para el 3 de junio; la adjudicación, para el 13 de julio; el pago se concretaría el 16 de ese mes y la firma del contrato, el 21.

