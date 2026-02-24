La licitación nacional e internacional para vender el 100% de las acciones de Intercargo, empresa estatal que presta servicios de rampa en distintos aeropuertos del país, saldría finalmente el 27/02, viernes, casi al límite del plazo previsto por la resolución que abrió el proceso de privatización.
SOBRE EL PLAZO LIMITE
Intercargo saldría a licitación (100%) el viernes 27/02 por US$30 millones
La venta del 100% de intercargo saldría al límite del plazo oficial. La valuación por flujo de fondos descontado, fijó el valor empresarial en US$30,1millones
Evaluó Deloitte
De acuerdo con la valuación encargada a la consultora Deloitte, el Estado podría recaudar alrededor de US$30 millones. Según el informe al que accedió el medio LA NACION y circula en despachos oficiales, bajo la metodología de Flujo de Fondos Descontado (DCF, por sus siglas en inglés), la estimación arrojó un valor empresarial de US$30.145.000.
Tasación patrimonial
En contraste, la tasación patrimonial presentó cifras superiores: US$55.154.000 bajo el enfoque de ingresos y US$61.606.000 según el enfoque de mercado, a partir de compañías públicas comparables.
Consultadas las diferencias, con el ministerio de Economía evitaron precisar cuál es la cifra que prevén obtener por la operación y señalaron que “toda la información se comunicará oficialmente a su debido momento”. Acota el medio.
Método más usado
Desde el sector señalan que el método de flujo descontado es el más utilizado en este tipo de procesos; además, lo reconocen como válido.
A todo esto, una fuente entendida en el tema afirmó
Por su parte el Gobierno avanzaría en la rescisión del contrato de exclusividad que Intercargo mantiene desde la resolución 7417 del 17 de julio de 1990 de la Comisión Administrativa de Contrataciones de la Fuerza Aérea Argentina. En los hechos, esto implicaría la eliminación de un negocio asegurado para la firma.
Según el cronograma que trascendió de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP), el llamado a licitación se formalizaría el 27 de febrero. La apertura de sobres está prevista para el 29 de mayo; el dictamen de evaluación, para el 3 de junio; la adjudicación, para el 13 de julio; el pago se concretaría el 16 de ese mes y la firma del contrato, el 21.
