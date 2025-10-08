Intercargo contra las cuerdas: Transporte sigue el festival de habilitaciones

El proceso de privatización de hecho ya comenzó. Al respecto, el Gobierno nacional avanzó en el proceso de tasación de la empresa, que se complicó por diversas dificultades técnicas que aún están siendo resueltas.

Con esa demora en ciernes, la posible licitación para la privatización no llegará a hacerse antes de las elecciones legislativas. En ese sentido, desde la Casa Rosada esperaban poder avanzar con mayores novedades para apuntalar entre el electorado la idea de un sector público más austero.

Las complicaciones de la tasación de Intercargo exceden lo patrimonial. Si bien la empresa posee infraestructura tangible de alto interés en los principales aeropuertos argentinos, lo más complejo de su estimación de valor yace en las capacidades técnicas y operativas que proviene de la experiencia del personal y sus directivos.

Para las aerolíneas ya no es obligatorio operar con Intercargo como lo era antes. Esto eliminó las sucesivas protestas que se gatillaban desde la empresa estatal y entorpecían todo el sistema de vuelos a nivel local.

Rampas P.jpg Se complica Intercargo.

Cielos Abiertos

Más allá de los servicios aeroportuarios, el Gobierno nacional extendió su política de “Cielos Abiertos” a todo el universo aerocomercial. Con una fuerte tendencia desreguladora, se quitaron varias capas burocráticas que restringían el acceso a los negocios aéreos, aunque a costa de ciertos estándares que protegían la calidad de los servicios.

Estas medidas profundizan la apertura aerocomercial y el desarrollo del sector aéreo, con el objetivo de mejorar la conectividad, ampliar la oferta de vuelos y brindar más servicios a pasajeros y aerolíneas, impulsando el turismo y atrayendo nuevas inversiones al país, señalaron desde el Gobierno.

