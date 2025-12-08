El gobierno argentino, encabezado por el presidente Javier Milei, ha intensificado su confrontación diplomática con el régimen venezolano. En un claro gesto de apoyo a la oposición, el mandatario partirá esta noche rumbo a Oslo para acompañar a María Corina Machado en la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz.
EL GENDARME Y LA NOBEL
Nahuel Gallo: un año preso por el régimen de Maduro y Milei viaja por María Corina
Argentina endurece su postura contra Venezuela: Milei viaja a apoyar a María Corina Machado mientras Cancillería exige la liberación del gendarme secuestrado
Este movimiento coincide con un duro comunicado oficial en el que Argentina exige la inmediata liberación del gendarme Nahuel Gallo, secuestrado hace un año por las autoridades de Caracas.
Un año de "Desaparición Forzada"
Al cumplirse un año de su detención, la Cancillería (Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto) y el Ministerio de Seguridad emitieron un comunicado conjunto para repudiar la situación del Cabo Primero Nahuel Gallo.
El gendarme fue detenido el 8 de diciembre del año anterior, cuando intentaba cruzar la frontera desde Colombia para visitar a su esposa e hijo en Venezuela. La comunicación oficial expresa un "enérgico rechazo a este hecho injusto e incompatible con el derecho internacional".
El gobierno de Milei calificó la situación de Gallo como una "detención arbitraria e injustificada" y un "claro caso de desaparición forzada", enfatizando que constituye una violación flagrante del derecho internacional y los derechos humanos.
Argentina ha escalado el caso a múltiples instancias internacionales, buscando presión sobre el régimen de Nicolás Maduro:
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): Se solicitaron medidas cautelares urgentes.
- Corte Penal Internacional (CPI): Se denunció por detención arbitraria y desaparición forzada.
- Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El comunicado concluyó con el compromiso de que el gobierno "no cesará en sus esfuerzos por su liberación" y continuará acompañando a los familiares del gendarme.
Milei en Oslo, respaldando a la disidencia
Paralelamente al reclamo diplomático, el presidente Javier Milei tiene previsto viajar a Noruega esta misma noche para un gesto de alto impacto político. El mandatario asistirá a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz, que se celebrará el miércoles 10 de diciembre en el Ayuntamiento de Oslo, en honor a la líder opositora venezolana María Corina Machado.
Machado fue galardonada en octubre por su "lucha por los derechos democráticos del pueblo venezolano" y su labor en pro de una "transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia". La líder de Vente Venezuela ha denunciado vivir actualmente "en la clandestinidad dentro de su país" debido a las constantes amenazas por parte del régimen.
Milei en Oslo: Agenda
El viaje de Milei, con regreso programado para el viernes 12, será breve debido a compromisos internos: el Congreso iniciará ese mismo miércoles las sesiones legislativas extraordinarias. Durante estas sesiones se debatirán temas cruciales para la administración libertaria, como el Presupuesto 2026 y un ambicioso paquete de reformas que incluye áreas laboral, tributaria y previsional.
El apoyo de Milei a Machado se suma al de otros líderes regionales que también asistirán a la ceremonia, como los presidentes Santiago Peña (Paraguay) y Daniel Noboa (Ecuador), consolidando un frente de presidentes sudamericanos en contra del régimen de Maduro.
Más noticias en Urgente24
Ajustes en Cuenta DNI: Qué pasará con la aplicación
Telefe empieza a cortar cabezas: Qué famosa conductora se queda sin sueldo
Boca 0-1 Racing: un Xeneize sin reacción fue superado por una Academia chata pero efectiva
Duro revés de Jonatan Viale: Audio de su madre pidiendo pauta
La decisión explosiva de Stéfano Di Carlo con Gallardo que lo cambia todo en River