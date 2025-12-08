Nahuel Gallo: un año preso por el régimen de Maduro y Milei viaja por María Corina

Argentina ha escalado el caso a múltiples instancias internacionales, buscando presión sobre el régimen de Nicolás Maduro:

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): Se solicitaron medidas cautelares urgentes.

Corte Penal Internacional (CPI): Se denunció por detención arbitraria y desaparición forzada.

Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

El comunicado concluyó con el compromiso de que el gobierno "no cesará en sus esfuerzos por su liberación" y continuará acompañando a los familiares del gendarme.

Milei en Oslo, respaldando a la disidencia

Paralelamente al reclamo diplomático, el presidente Javier Milei tiene previsto viajar a Noruega esta misma noche para un gesto de alto impacto político. El mandatario asistirá a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz, que se celebrará el miércoles 10 de diciembre en el Ayuntamiento de Oslo, en honor a la líder opositora venezolana María Corina Machado.

Machado fue galardonada en octubre por su "lucha por los derechos democráticos del pueblo venezolano" y su labor en pro de una "transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia". La líder de Vente Venezuela ha denunciado vivir actualmente "en la clandestinidad dentro de su país" debido a las constantes amenazas por parte del régimen.

Milei en Oslo: Agenda

El viaje de Milei, con regreso programado para el viernes 12, será breve debido a compromisos internos: el Congreso iniciará ese mismo miércoles las sesiones legislativas extraordinarias. Durante estas sesiones se debatirán temas cruciales para la administración libertaria, como el Presupuesto 2026 y un ambicioso paquete de reformas que incluye áreas laboral, tributaria y previsional.

El apoyo de Milei a Machado se suma al de otros líderes regionales que también asistirán a la ceremonia, como los presidentes Santiago Peña (Paraguay) y Daniel Noboa (Ecuador), consolidando un frente de presidentes sudamericanos en contra del régimen de Maduro.

Más noticias en Urgente24

Ajustes en Cuenta DNI: Qué pasará con la aplicación

Telefe empieza a cortar cabezas: Qué famosa conductora se queda sin sueldo

Boca 0-1 Racing: un Xeneize sin reacción fue superado por una Academia chata pero efectiva

Duro revés de Jonatan Viale: Audio de su madre pidiendo pauta

La decisión explosiva de Stéfano Di Carlo con Gallardo que lo cambia todo en River