Javier Milei anticipa bloqueo de dólares a Axel Kicillof con la excusa del déficit

Topo Rodríguez

Esa versión, soltada por el oficialismo libertario, tendría más que ver con las diferencias políticas entre ambas administraciones. Aprovechando la normativa, la cartera conducida por Luis Caputo bloquearía el financiamiento incluso sobre los vencimientos de deuda antigua que el Gobierno bonaerense tiene que afrontar próximamente.

En ese sentido, uno de los líderes del espacio Consenso Federal, Alejandro ‘Topo’ Rodríguez, denunció la maniobra de la Casa Rosada como un golpe político sin fundamentos reales. Según el ex diputado, el total de la deuda habilitada no representa déficit ya que el Gobierno bonaerense estaría en condiciones de honrarla.

Axel Kicillof

Axel Kicillof y la amenaza

En las últimas horas, el Gobierno de @JMilei hizo trascender una peligrosa amenaza: la administración nacional no avalará la búsqueda de financiamiento de la Provincia de Buenos Aires por un monto "que exceda el rollover de deuda". No sólo son burros, porque sólo un bruto puede asegurar que un mayor financiamiento determina un resultado fiscal, también son dañinos, disparó Rodríguez en X. En las últimas horas, el Gobierno de @JMilei hizo trascender una peligrosa amenaza: la administración nacional no avalará la búsqueda de financiamiento de la Provincia de Buenos Aires por un monto "que exceda el rollover de deuda". No sólo son burros, porque sólo un bruto puede asegurar que un mayor financiamiento determina un resultado fiscal, también son dañinos, disparó Rodríguez en X.

En concreto, la administración de Kicillof accedió a la posibilidad de emitir deuda por un monto superior a los 3.500 millones de dólares. Lo haría mediante la emisión de bonos y Letras del Tesoro, cuya recaudación será destinada a apagar varios frentes inmediatos dentro de las urgencias provinciales.

El dinero sería destinado a una deuda de 1.045 millones de dólares con Rentas Generales de la Provincia, 1.990 millones de dólares que serán destinados al “roll over” de deuda financiera antigua además del cumplimiento de obligaciones judiciales que sostiene el Gobierno bonaerense, y unos 500 millones de dólares que serían destinados para la cobertura de necesidades a corto plazo, especialmente en empresas de órbita estatal.

Sin embargo, esa posibilidad quedaría ceñida a la decisión de Caputo y compañía, quienes ya habilitaron a otras provincias a endeudarse en lo que va del año.

Luis Caputo

Otro caso

Un ejemplo de esto último fue el de la provincia de Córdoba comandada por Martín Llaryora. Durante el 2025, el Gobierno cordobés emitió deuda en dólares por más de 700 millones para el pago de vencimientos de obligaciones antiguas.

Esta salida al mercado, que fue una de las primeras tras varios años de cierre total, fue habilitada por el Gobierno nacional como parte de las conversaciones con la parte cordobesa. En ningún caso se cuestionó el destino de los fondos, aunque este habría quedado dentro del circuito financiero.

Amenazan con negarle el acceso al financiamiento neto a la provincia que genera el 32,4% del Producto Bruto de la Argentina; un tercio de todo lo que se produce en el país. La provincia que más divisas genera para la economía nacional y la que más contribuye a la renta. Los bonaerenses aportamos a la Nación, con impuestos, muchísimo más de lo que recibimos de ella. ¿Quiénes son, Toto Caputo y su banda de cagatintas, para decidir que la provincia de Buenos Aires no accederá al financiamiento que necesita, que aprobó por ley y que puede pagar?, cuestionó Rodríguez. Amenazan con negarle el acceso al financiamiento neto a la provincia que genera el 32,4% del Producto Bruto de la Argentina; un tercio de todo lo que se produce en el país. La provincia que más divisas genera para la economía nacional y la que más contribuye a la renta. Los bonaerenses aportamos a la Nación, con impuestos, muchísimo más de lo que recibimos de ella. ¿Quiénes son, Toto Caputo y su banda de cagatintas, para decidir que la provincia de Buenos Aires no accederá al financiamiento que necesita, que aprobó por ley y que puede pagar?, cuestionó Rodríguez.

