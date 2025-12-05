Javier Milei tendría todo listo para bloquear el financiamiento en dólares que Axel Kicillof preparó para los próximos meses. Luego de una exitosa sesión en la Legislatura bonaerense, el gobernador quedó en condiciones de pedir a Nación la habilitación para la salida al mercado en búsqueda de 3.500 millones de dólares.
LUIS CAPUTO ADVIRTIÓ
Javier Milei anticipa bloqueo de dólares a Axel Kicillof con la excusa del déficit
El gobierno de Javier Milei ensaya un bloqueo al financiamiento que la Legislatura de PBA le habilitó a Axel Kicillof. Para Casa Rosada, se trata de déficit.
Al respecto, Luis Caputo anticipó que el financiamiento aprobado por la Legislatura de Buenos Aires no sería aprobado por "no cumplir con la ley". El ministro de Economía, que anunció horas atrás el regreso de Argentina al mercado de deuda, tendría decidio frenar el proyecto con el que Kicillof busca sortear vencimientos complejos.
"Hay una ley de responsabilidad fiscal, de 2004, donde las provincias se comprometen a no tomar deuda siempre y cuando los gastos corrientes superen la inflación. Buenos Aires no está cumpliendo con esa regla", anticipó Caputo.
Antes de Caputo, funcionarios de alto rango de la administración Milei dejaron trascender la postura previa del Ministerio de Economía, que no autorizaría el paquete total que los legisladores bonaerenses aprobaron. La excusa para ese bloqueo sería el déficit fiscal de la provincia, al cual serían destinados partes de los recursos como pago de gastos corrientes.
Esa versión, soltada por el oficialismo libertario, tendría más que ver con las diferencias políticas entre ambas administraciones. Aprovechando la normativa, la cartera conducida por Luis Caputo bloquearía el financiamiento incluso sobre los vencimientos de deuda antigua que el Gobierno bonaerense tiene que afrontar próximamente.
En ese sentido, uno de los líderes del espacio Consenso Federal, Alejandro ‘Topo’ Rodríguez, denunció la maniobra de la Casa Rosada como un golpe político sin fundamentos reales. Según el ex diputado, el total de la deuda habilitada no representa déficit ya que el Gobierno bonaerense estaría en condiciones de honrarla.
Axel Kicillof y la amenaza
En concreto, la administración de Kicillof accedió a la posibilidad de emitir deuda por un monto superior a los 3.500 millones de dólares. Lo haría mediante la emisión de bonos y Letras del Tesoro, cuya recaudación será destinada a apagar varios frentes inmediatos dentro de las urgencias provinciales.
El dinero sería destinado a una deuda de 1.045 millones de dólares con Rentas Generales de la Provincia, 1.990 millones de dólares que serán destinados al “roll over” de deuda financiera antigua además del cumplimiento de obligaciones judiciales que sostiene el Gobierno bonaerense, y unos 500 millones de dólares que serían destinados para la cobertura de necesidades a corto plazo, especialmente en empresas de órbita estatal.
Sin embargo, esa posibilidad quedaría ceñida a la decisión de Caputo y compañía, quienes ya habilitaron a otras provincias a endeudarse en lo que va del año.
Otro caso
Un ejemplo de esto último fue el de la provincia de Córdoba comandada por Martín Llaryora. Durante el 2025, el Gobierno cordobés emitió deuda en dólares por más de 700 millones para el pago de vencimientos de obligaciones antiguas.
Esta salida al mercado, que fue una de las primeras tras varios años de cierre total, fue habilitada por el Gobierno nacional como parte de las conversaciones con la parte cordobesa. En ningún caso se cuestionó el destino de los fondos, aunque este habría quedado dentro del circuito financiero.
