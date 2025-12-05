La transición en Venezuela "es inevitable", dice María Corina Machado (bajo el ala de Donald Trump)

Asimismo, agradeció al presidente de EE. UU., Donald Trump, por reconocer que la transición en Venezuela es "una prioridad" y por su papel como "referente en la presión internacional sobre el régimen de Maduro".

"¿Viene el cambio? Absolutamente sí", dijo Machado, antes de concluir aseverando que "Venezuela será libre". "¿Viene el cambio? Absolutamente sí", dijo Machado, antes de concluir aseverando que "Venezuela será libre".

Juan Guaidó y otros opositores al chavismo que no piensa como Machado ni Maduro sobre intervenir Venezuela

La fragmentación política y crisis económica en Venezuela, producto de un gobierno dictatorial populista y bloqueos económicos estadounidenses, ha forjado el exilio de muchos opositores, perseguidos por el régimen, pero también ha allanado el camino para que Estados Unidos, bajo la Doctrina Monroe remasterizada, bajo el pretexto de combatir al supuesto narcochavismo del cártel de los Soles, metiera sus narices en la jurisdicción caribeña y en Caracas.

En ese sentido, el colonialismo de Donald Trump que se escondería detrás de la retórica de una lucha para desbaratar las redes narco, es algo que definitivamente inquieta a muchos opositores venezolanos, como Henrique Capriles y Juan Guaidó, quienes desde hace tiempo se han mostrado en contra de una hipotética intervención estadounidense en Venezuela.

“La mayor parte de las personas que quieren una solución militar y que llegue una invasión de Estados Unidos, no viven en Venezuela", dijo Capriles hace un tiempo.

image Banderas venezolanas durante una de las marchas de Juan Guaidó. | GENTILEZA REUTERS

“Los procesos que deben darse en Venezuela son de negociación … No hay guerras buenas, todas son malas”, esbozó en una oportunidad. También sostuvo que rechazaba “la injerencia y toda acción de fuerza contra Venezuela", llamando a resolver los problemas "por la vía del diálogo y la negociación”.

Del mismo modo, el opositor venezolano Gilber Caro, lanzó: “Yo no quiero que me liberen los Estados Unidos. Yo voy a liberar a mi país”.

Además, aseguró: “No quiero intervención americana porque no quiero deberle mi libertad a Estados Unidos”.

También dijo lo mismo el ex candidato opositor Juan Guaidó, a quien el propio Trump invitó a tomar la palabra durante su discurso sobre el Estado de la Unión de 2019. "La intervención militar está descartada en Venezuela”, dijo en ese entonces, y aseguró que él nunca puso sobre la mesa esa opción.

Guaidó lideró un alzamiento cívico-militar en Caracas el 30 de abril de 2019, con apoyo extraoficial de la Casa Blanca. Sin embargo, la rebelión fracasó y Guaidó no tuvo más remedio que huir del país, recibiendo asilo en Washington.

En el primer mandato de Trump, Estados Unidos impuso duras sanciones contra Maduro, sobre todo en el sector petrolero, así como contra varios de la dirigencia chavista, como Diosdallo Cabello, lo que debilitó al régimen, pero también a la economía del país, un claro daño colateral.

Donald Trump ultima los detalles para una fase de ataques terrestres en Venezuela (al estilo lo de Irán)

Luego de que el presidente estadounidense Donald Trump no lograra convencer por teléfono a su homólogo venezolano Nicolás Maduro para que abandonara el poder por la vía pacífica, Estados Unidos endureció su política contra el chavismo, con nuevas sanciones económicas y ordenó el cierre en su totalidad del espacio aéreo sobre y alrededor del país, dificultando las operaciones comerciales y el flujo aéreo de Caracas.

El actual inquilino de la Casa Blanca ordenó esta semana una reunión con su Consejo de Seguridad Nacional para definir los pasos a seguir con Venezuela en medio del cierre del espacio aéreo venezolano y el despliegue naval estadounidense para acorralar al narcotráfico y a Maduro, a quien Washington considera el líder de la banda transnacional el Cártel de los Soles.

La reunión de alto nivel en el Despacho Oval de este lunes sucedió en vísperas del mayor despliegue naval de Estados Unidos en la región en décadas, una operación militar naval y aérea de envergadura, que incluye al portaaviones USS Gerald R. Ford surcando las aguas caribeñas y a varios cazas F-35 sobrevolando el firmamento cerca de las islas Los Roques y La Orchila, donde Caracas mantiene sus instalaciones militares.

Aparte de este descomunal asedio estadounidense en el Caribe, al límite de violar la soberanía de Caracas, Trump le dio el visto bueno a la CIA para hacer operaciones terrestres encubiertas en territorio venezolano, lo que demuestra que estaría dispuesto a todo.

En tanto, el presidente venezolano Nicolás Maduro, confirmó que habló con Donald Trump hace 10 días y que dieron pasos hacia un diálogo respetuoso entre ambos países. Sin embargo, el funcionario venezolano duerme en un lugar diferente cada noche y cambia constantemente de teléfono ante el temor de ser atacado por un dron estadounidense.

En la conversación telefónica, Trump lanzó una última advertencia a su homólogo venezolano para que abandone inmediatamente Venezuela, antes de anunciar el cierre del espacio aéreo, lo que podría interpretarse como la antesala de los ataques terrestres estadounidenses en el marco del operativo de Washington para desarticular el flujo de drogas desde el Caribe a Estados Unidos.

Trump le habría ofrecido al líder chavista varias garantías para llevar a cabo una evacuación hacia el exilio, junto a la primera dama Cilia Flores y su hijo, si aceptaba renunciar a su asiento en el Palacio de Miraflores, según informa Miami Herald, medio estadounidense que dialogó con fuentes familiarizadas con el asunto.

Pero, a pesar de la buena predisposición de Trump para negociar la salida pacífica de Maduro, la conversación escaló hacia un punto sin retorno. En ese sentido, según una fuente del Miami Herald, el quiebre en el llamado se generó cuando Maduro pidió "una amnistía global por todos los crímenes que él y su grupo habían cometido, y eso fue rechazado".

Otro momento de discordia aconteció en el momento en el que el chavista dijo que aceptaría retirase del poder solo si le garantizaban que podía seguir manteniendo el control de las fuerzas armadas bolivarianas, similar a lo que ocurrió en Nicaragua en 1991 con Violeta Chamorro.

Un punto de inflexión para no acordar también fue el tiempo, debido a que Trump le exigió a Maduro que debía renunciar al poder inmediatamente, a lo que el dictador se negó. Este diálogo directo se produjo antes de que Trump ordenara el sábado que el espacio aéreo venezolano se cerrara “en su totalidad"

Más noticias en Urgente24:

Furor total por este parque acuático a 20 minutos de Capital Federal

Beto Casella se va, pero antes le marcó a El Nueve que Edith no suma: "No tiene la misma..."

Sergio Lapegüe reveló el infierno que vive: "Me sacó con un arma"

Telefe empieza a cortar cabezas: Qué famosa conductora se queda sin sueldo

ARCA pone su atención en las billeteras virtuales: Qué deben saber los usuarios