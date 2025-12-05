Argentina vuelve al mercado de capitales

La suscripción del bono se realizará con divisas del mercado, lo que evitará impactos en la posición neta del BCRA. La suscripción del bono se realizará con divisas del mercado, lo que evitará impactos en la posición neta del BCRA.

La señal política financiera también cuenta. Durante una entrevista televisiva, Luis Caputo afirmó que Argentina vuelve al mercado de deuda, subrayando que el Tesoro comienza a recuperar un canal en dólares que estuvo virtualmente clausurado desde la crisis de 2018. Aunque la operación se canaliza bajo legislación local, el mensaje apunta a instalar que la compresión de spreads y la mejora fiscal abren una ventana para reconstruir confianza internacional.

Vencen unos u$s 1.200 millones de capital en Enero de AL29 y AL30, explicado principalmente por amortización de este último.



Cómo será la licitación y qué debe mirar el inversor local

La licitación se llevará a cabo mediante indicaciones de precio, sin piso ni techo. Habrá dos tramos, competitivo y no competitivo, replicando el esquema habitual para bonos en dólares.

En el tramo no competitivo, la suscripción máxima será de VNO US$50.000 por inversor, destinado a participantes que no operan habitualmente instrumentos de este tipo. El objetivo es habilitar un cupo minorista sin distorsionar la formación de precios.

El tramo competitivo, en cambio, no tendrá límites y admitirá órdenes desde US$1.000 en adelante. Allí se definirá el precio efectivo de colocación y, por ende, el rendimiento real del bono.

Esta estructura indica que el Tesoro buscará un precio que no rompa la curva actual de bonos hard dollar, hoy con tasas que, según operadores, rondan niveles mínimos de todo el año.

El trasfondo de la vuelta al mercado de capitales

La apuesta del Gobierno ocurre mientras el BCRA mantiene su proceso de fortalecimiento del balance, apoyado en compras netas en el mercado y en una política de tasas que acompaña la desinflación. Con esa hoja de ruta, Economía intenta reposicionar al Tesoro como un tomador de financiamiento en condiciones razonables.

El movimiento se produce además tras un año donde los bonos en dólares locales acumulan rendimientos significativos en términos de precio. La curva soberana ha comprimido spreads que, según bancos internacionales, muestran una prima de riesgo más asociada a la incertidumbre política que a los fundamentos fiscales o externos.

En ese marco, la decisión de licitar un bono bullet a cuatro años y medio permite testear hasta dónde el mercado acompaña la idea de un sendero fiscal estable y un tipo de cambio administrado pero sin atrasos significativos respecto de la inflación.

Qué se juega el Tesoro con este bono

Hay tres capas estratégicas detrás de esta colocación.

Primera , despejar vencimientos inmediatos en dólares sin tocar reservas, algo clave para evitar tensiones cambiarias estacionales.

, despejar vencimientos inmediatos en dólares sin tocar reservas, algo clave para evitar tensiones cambiarias estacionales. Segunda , reconstruir gradualmente la curva en moneda dura bajo ley local, que hoy carece de un instrumento de referencia suficiente para anclar expectativas.

, reconstruir gradualmente la curva en moneda dura bajo ley local, que hoy carece de un instrumento de referencia suficiente para anclar expectativas. Tercera, fortalecer la narrativa de retorno al financiamiento en dólares, algo que Caputo viene intentando instalar para consolidar la confianza del mercado.

Cada una de estas dimensiones es relevante por sí misma, pero juntas plantean un viraje relevante en la estrategia macro. El Tesoro deja de depender exclusivamente de financiamiento en pesos y reabre un canal que estuvo bloqueado por la historia reciente.

Qué puede pasar en la licitación

La demanda será observada con lupa. Un resultado holgado fortalecería la tesis del Gobierno de que Argentina puede volver al financiamiento voluntario en moneda dura. Una adhesión más moderada, en cambio, obligaría a recalibrar expectativas y reconocer que la compresión de rendimientos todavía convive con dudas estructurales.

La tasa de referencia, 6,5%, se ubica por debajo de lo que el país convalidaba hace dos años para títulos comparables. Si el mercado valida un rendimiento efectivo cercano a ese nivel, la señal será potente. Si exige castigo, volverán las preguntas sobre la profundidad real del apetito por riesgo argentino.

