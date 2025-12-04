Diputados denuncian un viaje 'VIP' de la SIDE a la Fórmula 1 con fondos públicos que costó $19 millones

“Se trataría de un viaje oficial que incluyó una parada por fuera de la misión encomendada, aparentemente con el solo objetivo de asistir a un espectáculo deportivo”, sostienen los legisladores.

Además remarcan que el hecho involucra a uno de los organismos más sensibles del Estado, y ocurre en un contexto donde el Gobierno justifica vetos, recortes y ajustes sociales en nombre del equilibrio fiscal.

Una Bicameral que deberá dar respuestas

La Bicameral de Fiscalización de la Inteligencia Nacional, encargada de controlar la actividad de la SIDE, tendrá ahora la responsabilidad de determinar si existió un desvío de fondos, quiénes integraron la delegación y qué gastos se realizaron con dinero público.

En caso de comprobarse inconsistencias, los diputados anticipan que deberá abrirse una investigación formal para determinar responsabilidades penales. Mientras tanto, el episodio suma tensión a un clima político ya complejo y vuelve a poner en debate el uso de los fondos reservados y la falta de transparencia en los organismos de inteligencia argentinos.

De avanzar la investigación, el caso podría convertirse en uno de los primeros escándalos institucionales de peso vinculados a la SIDE en la gestión actual.

