La dinastía Moyano vuelve al Congreso: Hugo hijo juró como diputado y ya tiene una misión

El actual diputado llega en un contexto político más adverso para el sindicalismo, pero con un rol que podría ser determinante: actuar como articulador de una estrategia legislativa para frenar —o moderar— los aspectos más controversiales de la reforma laboral que Milei enviará al Congreso.

El desafío inmediato: la reforma laboral

Dentro del bloque y entre los legisladores de extracción sindical, la expectativa es clara: Moyano podría transformarse en uno de los principales referentes de la oposición en temas laborales. Su experiencia en negociación colectiva y en litigios laborales lo coloca en la primera línea de la discusión técnica que se viene.

El oficialismo pretende apurar el debate en sesiones extraordinarias, pero en el peronismo señalan que será una pelea larga, con fuertes presiones gremiales y un escenario legislativo muy ajustado.

Con su llegada, el apellido Moyano, sinónimo de poder sindical y disputas históricas en la política argentina, recupera un asiento estratégico en Diputados. En un clima legislativo que promete tensiones crecientes, el rol del nuevo diputado será observado de cerca tanto por el Gobierno como por la CGT.

Su ingreso no solo suma una voz más en defensa de los trabajadores, sino que reinstala a una familia clave del movimiento obrero en el centro del debate político nacional.

