En una sesión cargada de gestos políticos y bajo la mirada atenta del oficialismo y la oposición, Hugo Moyano (h) juró como diputado nacional y marcará el regreso del histórico clan sindical al Congreso. El abogado laboralista asumirá la banca el próximo 10 de diciembre dentro del bloque Fuerza Patria, donde promete convertirse en una voz influyente en el debate que marcará el verano: la reforma laboral que impulsa Javier Milei.
PORTACIÓN DE APELLIDO
La dinastía Moyano vuelve al Congreso: Hugo hijo juró como diputado y ya tiene una misión
La familia Moyano vuelve a tener representación en el Congreso. Juró Hugo hijo y tratará de frenar la reforma laboral de Javier Milei.
“Reafirmo mi compromiso con los trabajadores, los jubilados y con la defensa de la soberanía nacional”, declaró el flamante diputado tras prestar juramento ante el pleno de la Cámara, en una ceremonia encabezada por Gerardo Cipolini (UCR) y que contó con la presencia del presidente Javier Milei y de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Hugo Moyano: Un desembarco con aval político y sindical
La llegada de Moyano hijo al Congreso no fue un salto solitario. Su incorporación a la lista bonaerense de Fuerza Patria respondió a un acuerdo tejido entre sectores del peronismo y la CGT, que ven en él un representante directo de los intereses de los gremios en un momento de tensión con el Gobierno.
A sus 38 años, el abogado ya es una figura conocida dentro del mundo sindical: asesoró a distintas organizaciones y colaboró en más de una oportunidad con su hermano, Facundo Moyano, durante su paso por la Cámara baja. Esa trayectoria, aseguran desde el peronismo, lo posiciona como uno de los cuadros con mayor formación técnica en Derecho Laboral dentro de la nueva composición parlamentaria.
La vuelta de un apellido con historia en Diputados
La presencia de un Moyano en el recinto no pasa inadvertida. Con su asunción, la familia vuelve a tener representación legislativa, tres años después de la salida de Facundo, quien entre 2011 y 2021 ocupó una banca primero por el Frente para la Victoria y luego por el Frente Renovador.
El actual diputado llega en un contexto político más adverso para el sindicalismo, pero con un rol que podría ser determinante: actuar como articulador de una estrategia legislativa para frenar —o moderar— los aspectos más controversiales de la reforma laboral que Milei enviará al Congreso.
El desafío inmediato: la reforma laboral
Dentro del bloque y entre los legisladores de extracción sindical, la expectativa es clara: Moyano podría transformarse en uno de los principales referentes de la oposición en temas laborales. Su experiencia en negociación colectiva y en litigios laborales lo coloca en la primera línea de la discusión técnica que se viene.
El oficialismo pretende apurar el debate en sesiones extraordinarias, pero en el peronismo señalan que será una pelea larga, con fuertes presiones gremiales y un escenario legislativo muy ajustado.
Con su llegada, el apellido Moyano, sinónimo de poder sindical y disputas históricas en la política argentina, recupera un asiento estratégico en Diputados. En un clima legislativo que promete tensiones crecientes, el rol del nuevo diputado será observado de cerca tanto por el Gobierno como por la CGT.
Su ingreso no solo suma una voz más en defensa de los trabajadores, sino que reinstala a una familia clave del movimiento obrero en el centro del debate político nacional.
_______________________________
Más noticias en Urgente24:
La CGT baja los brazos: Ven a Milei con números para aprobar la Reforma Laboral y cambian de estrategia
Milei acelera: El Gobierno convoca a los jefes de bloque para blindar los proyectos que necesita aprobar
Inevitable nuevo bloque PJ: Máximo Kirchner no es Pablo Yedlin ni Guillermo Michel