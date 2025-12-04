El príncipe Harry, asentado en Estados Unidos junto a su pareja Meghan Markle, asestó este miércoles un duro golpe contra el presidente Donald Trump durante su aparición pública en el prime time de la TV estadounidense.
PROVOCADOR
Príncipe Harry abucheado en la TV por lanzar dardo letal a Donald Trump
El príncipe Harry lanza una feroz broma contra Donald Trump, provocando abucheos durante su participación en el 'Late Show'.
Durante su aparición en Late Show with Stephen Colbert, Harry, de 41 años, interrumpió el monólogo del presentador, quien se burlaba del cliché de las películas navideñas que involucran a un estadounidense enamorándose de una princesa o un príncipe.
“Por mucho que me gusten estas películas navideñas, y de verdad que sí, creo que son un poco problemáticas porque le dan a la gente la expectativa poco realista de que durante la temporada navideña, simplemente se encontrarán con algún príncipe en su trabajo o caminando por la calle”, ironizó el célebre presentador de 61 años.
Colbert, luego, bromeó con que "los estadounidenses, están obsesionados con las películas navideñas y, claramente, con la realeza".
A lo que Harry, ni lerdo ni tonto, remató:
Tras el comentario punzante de Harry contra Trump, se escucharon algunos abucheos en el auditorio del programa de Tv, los cuales se mezclaban con las risas de otros espectadores del público.
"Es un buen punto, no, tiene razón", dijo Colbert ante los abucheos del público.
“Y a menudo haciendo un gran alboroto sobre mi tatarabuelo Jorge III”, dijo Harry sobre el rey de Gran Bretaña en la época de la Revolución estadounidense.
Luego, fue mencionado nuevamente el presidente Donald Trump, de 79 años, aunque no explícitamente, cuando Harry enumeró lo que haría para conseguir un papel en la película ficticia de Colbert —parte del sketch para el programa—.
"Me grabaré, volaré a una audición, llegaré a un acuerdo en una demanda sin fundamento con la Casa Blanca. Todas las cosas que hacen ustedes en la televisión", lanzó Harry, refiriéndose al acuerdo de 16 millones de dólares entre Trump y CBS, el canal donde se emite el programa de Colbert.
Trump había denunciado al medio estadounidense y a “60 Minutes” por supuestamente editar engañosamente el debate presidencial con la exvicepresidenta Kamala Harris en el período previo a las elecciones presidenciales de 2024.
“Oye, Harry, yo no hice ninguna de esas cosas”, le recriminó Colbert.
“Tal vez por eso te cancelaron”. replicó Harry.
El incómodo momento se viralizó por redes sociales y pronto se abrió una grieta entre quienes respaldaban al duque de Sussex y aquellos que le recriminaban haber perdido la compostura. Pero no es la primera vez que Harry le tira un palito a Donald Trump.
De hecho, hace un tiempo, cuando el presidente estadounidense anunció la cancelación de un plan de tarifas por congestión en Nueva York, Harry posteó en redes:
"Manhattan, y toda Nueva York, está a salvo. ¡Larga vida al rey!".
