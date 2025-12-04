Príncipe Harry abucheado en la TV por lanzar dardo letal a Donald Trump

¿En serio? Escuché que ustedes eligieron a un rey —en referencia a Donald Trump— ¿En serio? Escuché que ustedes eligieron a un rey —en referencia a Donald Trump—

image El príncipe Harry fue abucheado por la audiencia del Late Show de Stephen Colbert después de afirmar que Estados Unidos "eligió a un rey" en Donald Trump antes de criticar a CBS por resolver una demanda con el presidente. | GENTILEZA NEW YORK POST

Tras el comentario punzante de Harry contra Trump, se escucharon algunos abucheos en el auditorio del programa de Tv, los cuales se mezclaban con las risas de otros espectadores del público.

"Es un buen punto, no, tiene razón", dijo Colbert ante los abucheos del público.

“Y a menudo haciendo un gran alboroto sobre mi tatarabuelo Jorge III”, dijo Harry sobre el rey de Gran Bretaña en la época de la Revolución estadounidense.

Luego, fue mencionado nuevamente el presidente Donald Trump, de 79 años, aunque no explícitamente, cuando Harry enumeró lo que haría para conseguir un papel en la película ficticia de Colbert —parte del sketch para el programa—.

Embed - Will Prince Harry Ever Get To Be A Hallmark Christmas Movie Prince?

"Me grabaré, volaré a una audición, llegaré a un acuerdo en una demanda sin fundamento con la Casa Blanca. Todas las cosas que hacen ustedes en la televisión", lanzó Harry, refiriéndose al acuerdo de 16 millones de dólares entre Trump y CBS, el canal donde se emite el programa de Colbert.

Trump había denunciado al medio estadounidense y a “60 Minutes” por supuestamente editar engañosamente el debate presidencial con la exvicepresidenta Kamala Harris en el período previo a las elecciones presidenciales de 2024.

“Oye, Harry, yo no hice ninguna de esas cosas”, le recriminó Colbert.

“Tal vez por eso te cancelaron”. replicó Harry.

El incómodo momento se viralizó por redes sociales y pronto se abrió una grieta entre quienes respaldaban al duque de Sussex y aquellos que le recriminaban haber perdido la compostura. Pero no es la primera vez que Harry le tira un palito a Donald Trump.

De hecho, hace un tiempo, cuando el presidente estadounidense anunció la cancelación de un plan de tarifas por congestión en Nueva York, Harry posteó en redes:

"Manhattan, y toda Nueva York, está a salvo. ¡Larga vida al rey!".

Más noticias en Urgente24:

AFA sacude al fútbol argentino tras la medida que definió con TyC Sports

Ajustes en Cuenta DNI: Qué pasará con la aplicación

Se le vino la noche a Jorge Rial: La amenaza que lo dejó paralizado

Los F-16 llegarán a Argentina antes que la ley de Derribo: Qué piden las provincias fronterizas

Finlandia y USA logran el sueño de Tesla: trasmitir electricidad sin cables