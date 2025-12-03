El presidente de Colombia, Gustavo Petro, recibió con desagrado las recientes declaraciones de su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien amenazó esta semana con atacar la jurisdicción colombiana en marco del operativo estadounidense contra el flujo del narcotráfico, por el cual Washington ha logrado abatir al menos a veinte barcazas, con supuestos traficantes a bordo, en las aguas internacionales de la región caribeña, al límite de violar las soberanías de los países hispanos.
PULSEADA DE PODER
Colombia advierte a Estados Unidos / Donald Trump: "Atacar nuestra soberanía es declarar guerra"
Colombia respondió a la amenaza de Donald Trump de atacar países del Caribe y de LATAM en el marco del operativo estadounidense contra el narcotráfico: “No amenace nuestra soberanía, porque despertará el jaguar”.
“No amenace nuestra soberanía, porque despertará al jaguar. Atacar nuestra soberanía es declarar la guerra”, escribió Gustavo Petro, un exguerrillero devenido en presidente de Colombia, como respuesta directa a los polémicos dichos intimidantes de Donald Trump mediante los cuales amenazó a la región y a Caracas con una nueva fase de ataques terrestres.
Trump había levantado polvareda y encendido aún más alertas dentro de la izquierda latinoamericana y caribeña (como la de Nicolás Maduro, quien ya tiene suficiente con el cierre del espacio aéreo) al mencionar específicamente a Colombia entre los países a los que podría atacar para frenar el narcotráfico.
“Si entran a través de cierto país, o cualquier país, o si creemos que están construyendo fábricas para fentanilo o cocaína. Escucho que Colombia, que Colombia está fabricando cocaína. Tienen plantas de fabricación de cocaína… cualquiera que esté haciendo eso y vendiéndolo en nuestro país está sujeto a ataque”, lanzó el republicano este martes en conversación con la prensa, tras cerrar su último encuentro de Gabinete de 2025.
El líder de Colombia advierte a Donald Trump que le está declarando la guerra
Tras esta amenaza de Donald Trump de atacar zonas terrestres en Colombia y la región caribeña—lo que, sin duda, cobra sentido si analizamos que hace unos meses habilitó a la CIA para realizar operaciones terrestres en Venezuela—, el mandatario colombiano Gustavo Petro, aliado de Nicolás Maduro, no se achicó y redobló la apuesta.
"Atacar nuestra soberanía es declarar guerra, no dañe dos siglos de relaciones diplomáticas”, respondió el colombiano en X, en un intercambio que marca un nuevo punto de alta tensión en una relación bilateral cada vez más deteriorada.
En su posteo en X, el líder de Colombia, con el propósito de demostrar que sus acusaciones carecen de legitimidad, lo invitó para ver de primera mano la implementación de la política del país para interrumpir el tráfico de drogas. “Si hay un país que ha ayudado a detener miles de toneladas de cocaína para que los norteamericanos no la consuman, ese es Colombia”, dijo Petro.
Más notas de Urgente24
Pilas eléctricas: Cómo elegirlas, en qué usarlas y qué tipos existen
Rechazaron millones de Elon Musk y crearon una IA que supera a OpenAI: "Se trata de pensar"
Alerta creadores de contenido: Youtube endurece el algoritmo, ¿que premiará en 2026?
Probamos NotebookLM: La IA de Google que promete mucho... pero no tanto como dice
Programa de Creadores de TikTok: Las claves del 'game changer' para Latinoamérica
Hipócritas: ChatGPT asistió al suicidio de un menor y OpenAI se lavó las manos