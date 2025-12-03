Colombia advierte a Estados Unidos / Donald Trump: "Atacar nuestra soberanía es declarar guerra"

No amenace nuestra soberanía, porque despertará al jaguar. Atacar nuestra soberanía es declarar la guerra No amenace nuestra soberanía, porque despertará al jaguar. Atacar nuestra soberanía es declarar la guerra

image Posteo de Gustavo Petro | GENTILEZA DNEWS

"Atacar nuestra soberanía es declarar guerra, no dañe dos siglos de relaciones diplomáticas”, respondió el colombiano en X, en un intercambio que marca un nuevo punto de alta tensión en una relación bilateral cada vez más deteriorada.

En su posteo en X, el líder de Colombia, con el propósito de demostrar que sus acusaciones carecen de legitimidad, lo invitó para ver de primera mano la implementación de la política del país para interrumpir el tráfico de drogas. “Si hay un país que ha ayudado a detener miles de toneladas de cocaína para que los norteamericanos no la consuman, ese es Colombia”, dijo Petro.

Más notas de Urgente24

Pilas eléctricas: Cómo elegirlas, en qué usarlas y qué tipos existen

Rechazaron millones de Elon Musk y crearon una IA que supera a OpenAI: "Se trata de pensar"

Alerta creadores de contenido: Youtube endurece el algoritmo, ¿que premiará en 2026?

Probamos NotebookLM: La IA de Google que promete mucho... pero no tanto como dice

Programa de Creadores de TikTok: Las claves del 'game changer' para Latinoamérica

Hipócritas: ChatGPT asistió al suicidio de un menor y OpenAI se lavó las manos