Australia anuncia que detuvo a miembros de una red global satánica de pedofilia

image Landon Germanotta-Mills es periodista independiente y fundador de Underground Media Network. (Substack/@landongermanottamills)

"Nos centramos en los sobrevivientes, los denunciantes y las voces de la comunidad, especialmente allí donde las instituciones no han actuado", se lee en el sitio web de quien, más tarde, se comprobó que distribuía y facilitaba material de abuso sexual infantil.

Germanotta-Mills fue llevado a la estación de policía de Mascot, donde fue acusado de múltiples delitos relacionados con posesión y distribución de material de abuso sexual infantil, incluidos siete cargos de uso de un servicio de transporte para acceder a material de abuso infantil, tres cargos de posesión, datos de abuso infantil, entre otros.

Los otros arrestados fueron identificados como Stuart Woods Riches, de 39 años, Mark Andrew Sendecky, de 42 años, y Benjamin Raymond Drysdale, de 46 años.

image El jueves se ejecutaron seis órdenes de allanamiento en todo Sydney, incluidos Waterloo, Ultimo y Malabar.

"Debido a la naturaleza del material que compartían y a las conversaciones de las que tomamos conocimiento, nos preocupa que estas personas habrían contactado a algún niño", declaró en conferencia de prensa la superintendente detective Jayne Doherty, del escuadrón de crímenes sexuales.

Detenciones y alanamientos en Australia por una red "satánica" de material de pedofilia

Los arrestos formaron parte de una serie de allanamientos en el marco de una investigación bajo el mando de Strike Force Constantine sobre una red internacional de material satánico de abuso sexual infantil. Esta es una fuerza especial de la Policía de Nueva Gales del Sur que fue creada por la Unidad de Explotación Infantil en Internet (CEIU) del Comando Estatal contra el Crimen, con el objetivo investigar la distribución en línea de abuso sexual infantil con temática ritualista o satánica.

Durante la investigación, los detectives descubrieron una red de pedofilia basada en Sídney involucrada en la posesión, distribución y facilitación de este material mediante un sitio web administrado internacionalmente", comunicó la detective superintendente Jayne Doherty.

“No hay abuso infantil común y corriente, todo es un abuso infantil abominable”, afirmó la detective superintendente a los periodistas sobre el material encontrado bajo posesión de los cuatro sujetos que fueron arrestados en Sydney por formar parte de esta red como supuestos distribuidores.

Pero estos casos fueron particularmente devastadores porque utilizan símbolos y rituales en torno a la pedofilia. Tenía una perspectiva muy ritualista Pero estos casos fueron particularmente devastadores porque utilizan símbolos y rituales en torno a la pedofilia. Tenía una perspectiva muy ritualista

La superintendente reveló que la policía decomisó varios aparatos electrónicos y habría encontrado miles de videos "deplorables" de abusos de niños de entre 5 y 12 años, así como de zoofilia.

"La distribución de material de abuso infantil, lamentablemente, está creciendo", indicó Doherty. "Trabajaremos juntos para asegurar que se identifiquen los niños y que sean rescatados lo antes posible", agregó, aunque dijo que aún no se ha podido verificar dónde fue producido el material ni se identificó a los niños de los videos.

A los cuatro detenidos se les negó la libertad bajo fianza y se encuentran privados de su libertad a la espera de su próxima presentación ante la justicia.

