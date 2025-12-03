Moria Casán descolocó a Florinda Meza y terminó en confesiones fuertes: "Fue así"

image Defendió su rol en la administración económica y aclaró cómo se repartió la herencia, destacando que el ahorro fue suyo. Expuso su cansancio frente a años de sospechas injustas instaladas por medios y herederos.

Cuando Moria le lanzó "vos hiciste todo para que la herencia se reparta", Meza redobló: "Tenía mis tarjetas, ganaba mi dinero y lo ahorraba; lo de él se usaba en su familia, no en mí".

En un país como el nuestro, donde las disputas por herencias y la figura de la "viuda interesada" son temas recurrentes en la TV, su aclaración suena menos a autodefensa y más a una persona cansada de que, diez años después de la muerte de su marido, todavía la midan con esa vara.

Vínculos, cuidados y la muerte de Chespirito puertas adentro

La segunda parte de la entrevista fue incluso más potente, porque Meza dejó ver algo que pocas veces muestra: las dudas, el miedo y el vértigo de enamorarse de un hombre casado en plena década del 70, cuando el castigo social recaía siempre sobre la mujer.

Contó cómo empezó todo en 1977, en Chile, después de una noche de bar, música y baile, hasta que subieron a la habitación del hotel y ella se paralizó: "Estaba aterrada. Me di cuenta que había dado un paso poco inteligente". Y agregó, mirando a Moria como quien ya vivió demasiado para tener pudores: "Ser su amante no era mi meta".

Eso explica los 5 años de cortejo que él insistió en sostener y ella en controlar, mientras ambos grababan, viajaban y compartían horas de camarín. Con humor y honestidad, que Moria aprovechó al máximo, Florinda reconoció que no le creyó muchas cosas al principio, que lo veía como un hombre exitoso rodeado de mujeres, y que por eso levantó barreras incluso cuando la relación ya estaba encaminada.

image Meza reveló detalles íntimos del inicio de su relación con Chespirito, marcada por dudas, miedo y cinco años de cortejo. Describe el contexto social que la señalaba automáticamente como culpable.

Esa parte, contada sin drama, dice más sobre la época que sobre la pareja: hoy sería otro debate, pero entonces era casi una condena automática.

El tramo más íntimo llegó cuando habló de la muerte de Chespirito. "Murió en mis brazos", dijo sin elevar la voz. Contó la pérdida del oído, los microinfartos, los diagnósticos fallidos y cómo transformó su habitación en una sala de cuidados, con una cama hospitalaria traída desde Estados Unidos.

"Yo le resolvía la vida", admitió con la simpleza de quien asume que fue su rol y lo cumplió sin reclamar aplausos. Y cuando Moria le preguntó si quedó algo pendiente, respondió con una frase que se le clavó a toda la producción: "Gracias por hacer mi vida interesante".

image Habló del deterioro y muerte de Roberto Gómez Bolaños, a quien cuidó hasta el final. Con humor e ironía, dejó claro que no vive resentida y que su verdad sigue firme.

Al cierre, cuando Casán insinuó que Meza quedó "como una virgen" después de él, la actriz respondió con esa ironía afilada que suele aparecer cuando la subestiman en un tono bien porteño: "¿Vos crees que si yo estuviera resentida yo no habría tenido otro galán? ¡Soy una mina, mi vida!". La frase provocó risa en el estudio, pero también dejó claro que, a esta altura, no hay mito ni chisme capaz de borrar la vida que ella misma eligió contar.

Florinda fue a poner orden. Y después de esta entrevista, está claro que su versión ahora pelea el centro de la escena.

