La visita de Florinda Meza a La Mañana con Moria por El Trece dejó un clima eléctrico, porque la actriz habló con una franqueza inesperada sobre su vida junto a Chespirito. Y lo que empezó como una entrevista más del programa de Moria Casán terminó revelando tensiones, versiones enfrentadas y confesiones que obligan a mirar su historia desde otro lugar.
"ES UN CUENTO"
Moria Casán descolocó a Florinda Meza y terminó en confesiones fuertes: "Fue así"
Florinda Meza rompió el silencio con Moria Casán en El Trece y tiró frases que cambian todo sobre Chespirito, la herencia y la biopic. ¿Qué contó realmente?
Florinda Meza vs. la serie de Chespirito en lo de Moria Casán
La actriz que interpretó a Doña Florinda en El Chavo del 8 está de visita por Argentina y se pasó por los estudios de La Mañana con Moria para tener un mano a mano con la One. Y lo más fuerte apareció rápido, apenas Moria puso sobre la mesa la biopic Sin querer queriendo, estrenada en HBO Max y producida por los hijos de Roberto Gómez Bolaños.
Ahí Meza no perdió un segundo y tiró la primera bomba: "Eso no es una biografía, es un cuento", marcando una distancia enorme con lo que la serie intenta instalar sobre su lugar en la historia. Y remató con una imagen que pega fuerte: "Dime si conoces algún cuento donde la madrastra sea la heroína". No hacía falta explicar más nada.
Lo interesante es que su crítica aparte de personal también es política: para ella, la serie se apoya en un clásico latinoamericano, la mujer como villana funcional, para acomodar el relato a gusto de los herederos. Al afirmar que "lo detestable es que ensuciaran su memoria", Meza apunta al corazón del problema: la ficción la deja mal parada a ella por un lado, y por el otro, pinta a Chespirito como un hombre que abandonó a su familia, algo que ella considera injusto y deshonesto.
En ese mismo tono, desarmó con precisión quirúrgica las sospechas sobre la herencia, un tema que viene girando en diferentes medios y programas de entretenimiento cada vez que se menciona su nombre. "Ese dinero lo ahorré y lo administré yo", dijo, refiriéndose al casi millón de dólares que cada hijo recibió en 2006, parte de la dinámica de la pareja donde ella manejaba las finanzas mientras él destinaba su dinero a los hijos.
Cuando Moria le lanzó "vos hiciste todo para que la herencia se reparta", Meza redobló: "Tenía mis tarjetas, ganaba mi dinero y lo ahorraba; lo de él se usaba en su familia, no en mí".
En un país como el nuestro, donde las disputas por herencias y la figura de la "viuda interesada" son temas recurrentes en la TV, su aclaración suena menos a autodefensa y más a una persona cansada de que, diez años después de la muerte de su marido, todavía la midan con esa vara.
Vínculos, cuidados y la muerte de Chespirito puertas adentro
La segunda parte de la entrevista fue incluso más potente, porque Meza dejó ver algo que pocas veces muestra: las dudas, el miedo y el vértigo de enamorarse de un hombre casado en plena década del 70, cuando el castigo social recaía siempre sobre la mujer.
Contó cómo empezó todo en 1977, en Chile, después de una noche de bar, música y baile, hasta que subieron a la habitación del hotel y ella se paralizó: "Estaba aterrada. Me di cuenta que había dado un paso poco inteligente". Y agregó, mirando a Moria como quien ya vivió demasiado para tener pudores: "Ser su amante no era mi meta".
Eso explica los 5 años de cortejo que él insistió en sostener y ella en controlar, mientras ambos grababan, viajaban y compartían horas de camarín. Con humor y honestidad, que Moria aprovechó al máximo, Florinda reconoció que no le creyó muchas cosas al principio, que lo veía como un hombre exitoso rodeado de mujeres, y que por eso levantó barreras incluso cuando la relación ya estaba encaminada.
Esa parte, contada sin drama, dice más sobre la época que sobre la pareja: hoy sería otro debate, pero entonces era casi una condena automática.
El tramo más íntimo llegó cuando habló de la muerte de Chespirito. "Murió en mis brazos", dijo sin elevar la voz. Contó la pérdida del oído, los microinfartos, los diagnósticos fallidos y cómo transformó su habitación en una sala de cuidados, con una cama hospitalaria traída desde Estados Unidos.
"Yo le resolvía la vida", admitió con la simpleza de quien asume que fue su rol y lo cumplió sin reclamar aplausos. Y cuando Moria le preguntó si quedó algo pendiente, respondió con una frase que se le clavó a toda la producción: "Gracias por hacer mi vida interesante".
Al cierre, cuando Casán insinuó que Meza quedó "como una virgen" después de él, la actriz respondió con esa ironía afilada que suele aparecer cuando la subestiman en un tono bien porteño: "¿Vos crees que si yo estuviera resentida yo no habría tenido otro galán? ¡Soy una mina, mi vida!". La frase provocó risa en el estudio, pero también dejó claro que, a esta altura, no hay mito ni chisme capaz de borrar la vida que ella misma eligió contar.
Florinda fue a poner orden. Y después de esta entrevista, está claro que su versión ahora pelea el centro de la escena.
