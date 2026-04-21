Ander Herrera se refirió a la importancia de mantener al fútbol cerca de los hinchas. El futbolista de Boca habló sobre la accesibilidad de los partidos hoy en día y pidió que el deporte madre no se aleje de quienes son "la raíz del fútbol".
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Ander Herrera, político: "Que el fútbol siga siendo de los hinchas"
Ander Herrera sentó postura sobre la accesibilidad del fútbol para el hincha. El futbolista de Boca también opinó sobre el costo de ver un partido.
El mediocampista español dialogó con TNT Sports luego del triunfo de Boca ante River en el Superclásico. En una semana 'soleada' para el club de la Ribera, el talentoso volante dio una charla larga y tendida sobre distintos temas.
Uno de ellos, o varios en realidad, estuvieron englobados en esa perspectiva social tan característica de Ander Herrera. Fino en sus análisis, criterioso en sus opiniones, el jugador acostumbra a dejar pensamientos profundos y, sobre todo, útiles.
A fin de cuentas, no abundan los futbolistas que se desenvuelven con esa naturalidad y esas aptitudes en diálogo con la prensa.
Qué dijo Ander Herrera
El ex PSG y Manchester United, entre otros clubes, dejó una declaración que expuso preocupación por la realidad del deporte más popular del mundo.
"Pido que siempre se respete al hincha, porque el fútbol es del hincha", dijo Ander Herrera.
A continuación, ejemplificó con el valor de las entradas para ver un partido de fútbol. No hizo hincapié en Argentina, sino a nivel general.
"Muchas veces veo los precios de las entradas, no solo en el fútbol sudamericano sino en el fútbol mundial, y a veces parece que nos alejamos mucho del origen y de la raíz del fútbol, que es el hincha. Y sin hinchas no hay fútbol", aseguró.
El mensaje no especificó nombres propios, pero en un contexto en donde la FIFA ha recibido una reprobación masiva por el elevado costo económico (no solo tickets sino en distintas aristas) para ver el Mundial 2026, las palabras del vasco encuentran destinatarios claros.
"Para nosotros es hermoso cuando vamos al interior y... nos ven en Salta 10 mil hinchas de Boca, o en Santa Fe cuando jugué mi primer partido con la camiseta de Boca", argumentó el español.
"Creo que tenemos que hacer un esfuerzo para que el fútbol siga siendo de los hinchas", dijo. Y luego cerró con una opinión que, aunque sin mencionar el debate de las sociedades anónimas que se desata en el país desde hace ya algunos años, calzó perfecto en esa disyuntiva:
"Creo que en Argentina los clubes respetan bastante eso, está como muy inculcado en la sociedad que los clubes son de los hinchas y eso creo que es bonito".
Ander Herrera eligió entre Lionel Messi y Lamine Yamal
El futbolista vasco también fue consultado por las similitudes entre Leo Messi y su compatriota Lamine Yamal.
"Como Leo no va a haber otro. He sido compañero de él en PSG, he tenido la suerte de compartir un año con él: para mí no va a haber otro como él", aseguró.
"Pero es cierto que Lamine es lo más parecido que yo he visto. Más allá de que son zurdos, veo a Messi quizás más combinativo en toda su carrera y Lamine un poco más desequilibrante en el 1 contra 1", añadió.
"Es cierto que Leo sabe combinar...1 contra 1... si lo pones de 4 te va a rendir y si lo pusieras de 6 también", sostuvo.
"Les veo esa pequeña diferencia dentro de que ambos son cracks", cerró.