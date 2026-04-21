Ander Herrera, político: "Que el fútbol siga siendo de los hinchas"

"Pido que siempre se respete al hincha, porque el fútbol es del hincha", dijo Ander Herrera.

A continuación, ejemplificó con el valor de las entradas para ver un partido de fútbol. No hizo hincapié en Argentina, sino a nivel general.

"Muchas veces veo los precios de las entradas, no solo en el fútbol sudamericano sino en el fútbol mundial, y a veces parece que nos alejamos mucho del origen y de la raíz del fútbol, que es el hincha. Y sin hinchas no hay fútbol", aseguró.

El mensaje no especificó nombres propios, pero en un contexto en donde la FIFA ha recibido una reprobación masiva por el elevado costo económico (no solo tickets sino en distintas aristas) para ver el Mundial 2026, las palabras del vasco encuentran destinatarios claros.

"Para nosotros es hermoso cuando vamos al interior y... nos ven en Salta 10 mil hinchas de Boca, o en Santa Fe cuando jugué mi primer partido con la camiseta de Boca", argumentó el español.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/marcosbonocore/status/2046656054650368502&partner=&hide_thread=false El descuido de lo más importante: los hinchas. Precios elevados y el repaso de a quién le pertenece el fútbol. "En Argentina está socialmente inculcado que los clubes son de ellos. Eso es muy bonito".



Ánder Herrera, mente brillante acompañada de talento. pic.twitter.com/9MvPStruL8 — Marcos Bonocore (@marcosbonocore) April 21, 2026

"Creo que tenemos que hacer un esfuerzo para que el fútbol siga siendo de los hinchas", dijo. Y luego cerró con una opinión que, aunque sin mencionar el debate de las sociedades anónimas que se desata en el país desde hace ya algunos años, calzó perfecto en esa disyuntiva:

"Creo que en Argentina los clubes respetan bastante eso, está como muy inculcado en la sociedad que los clubes son de los hinchas y eso creo que es bonito".

Ander Herrera eligió entre Lionel Messi y Lamine Yamal

El futbolista vasco también fue consultado por las similitudes entre Leo Messi y su compatriota Lamine Yamal.

"Como Leo no va a haber otro. He sido compañero de él en PSG, he tenido la suerte de compartir un año con él: para mí no va a haber otro como él", aseguró.

Para mí no va a haber otro como Leo Para mí no va a haber otro como Leo

"Pero es cierto que Lamine es lo más parecido que yo he visto. Más allá de que son zurdos, veo a Messi quizás más combinativo en toda su carrera y Lamine un poco más desequilibrante en el 1 contra 1", añadió.

"Es cierto que Leo sabe combinar...1 contra 1... si lo pones de 4 te va a rendir y si lo pusieras de 6 también", sostuvo.

"Les veo esa pequeña diferencia dentro de que ambos son cracks", cerró.

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