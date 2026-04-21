NASA rompe el silencio: La fecha clave para volver a pisar la Luna

La misión Artemis III apunta a marcar un antes y un después en la exploración espacial moderna, con un nivel de complejidad que supera todo lo visto desde el histórico Apollo 11.
NASA: Cuándo vuelven los humanos a la luna
El calendario oficial de la NASA ubica la misión Artemis III para mediados de 2027, aunque el margen puede variar según el avance técnico de los sistemas involucrados. Este será el momento en el que una tripulación vuelva a descender sobre la superficie lunar después de más de medio siglo.
La operación no pretende ser sencilla. La cápsula Orión deberá primero acoplarse en órbita terrestre y luego coordinar una transferencia de tripulación hacia uno de los módulos de aterrizaje diseñados para esta misión. Todo el proceso depende de una sincronización milimétrica entre distintos vehículos espaciales.
NASA: Qué es lo que hace tan compleja esta operación
A diferencia de las misiones del siglo XX, el programa Artemis busca una presencia sostenida. Esto implica una logística mucho más pesada con sistemas de soporte vital avanzados, transporte de equipamiento científico y estructuras preparadas para estadías prolongadas.
El desafío central está en coordinar tecnologías desarrolladas por múltiples actores privados y públicos, algo que nunca se había intentado a esta escala en la exploración lunar.
NASA y misión Artemis: Quiénes construyen las naves que irán a la Luna
La NASA no ejecuta sola esta nueva etapa lunar. En el corazón del proyecto aparecen dos gigantes del sector privado.
Por un lado, SpaceX, la empresa de Elon Musk, trabaja en una versión adaptada de su megacohete Starship para funcionar como módulo de aterrizaje lunar. Se trata de una estructura de gran escala, con alrededor de 35 metros de altura, pensada para transportar grandes cargas y tripulación.
Por el otro, Blue Origin, liderada por Jeff Bezos, desarrolla el módulo Blue Moon Mark 2, un diseño más compacto pero con ambiciones similares en cuanto a capacidad tecnológica y precisión de aterrizaje.
Ambos proyectos, sin embargo, vienen acumulando retrasos. Informes internos de la propia NASA señalan demoras de hasta dos años en el caso de SpaceX y alrededor de ocho meses en Blue Origin, además de problemas técnicos aún no resueltos.
Por qué la misión Artemis III es distinta a la de Apollo 11 en 1969?
El contraste con el programa Apollo es brutal. En 1969, el módulo Eagle que llevó a Neil Armstrong y Buzz Aldrin a la superficie lunar estaba diseñado para una única función, alunizar, tomar muestras y regresar.
La lógica actual es completamente diferente. Artemis III busca sentar las bases de una presencia sostenida en la Luna.
Esto implica transportar rovers presurizados, equipamiento científico de gran tamaño y componentes iniciales de infraestructura para futuras bases lunares.
NASA: Qué dicen los informes oficiales sobre los retrasos
La Oficina del Inspector General de la NASA advirtió en un informe reciente que los cronogramas del programa enfrentan tensiones importantes. Los problemas van desde fallas en sistemas de propulsión hasta demoras en certificaciones técnicas clave.
El documento subraya que la coordinación entre agencias y empresas privadas es uno de los puntos más delicados del proyecto. Si bien el objetivo oficial se mantiene en 2027, el margen de incertidumbre sigue siendo alto.
Aun así, dentro de la agencia sostienen que el programa Artemis representa el paso inevitable hacia la exploración de Marte y la expansión humana fuera de la Tierra.
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