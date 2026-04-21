Alarma por científicos muertos o desaparecidos: FBI y NASA rompen el silencio

casa blanca.jpg Ola de muertes y desapariciones de científicos desata investigación federal.

¿Qué dijo Donald Trump?

El anuncio del FBI se produjo después de que Donald Trump hablara de este asunto.

El presidente de Estados Unidos declaró, el jueves pasado, que había participado en una reunión para tratar los casos y que esperaba pronto tener más información, recoge The Hill.

“Acabo de salir de una reunión sobre ese tema”, dijo Trump a los periodistas. Lo catalogó como “un asunto bastante serio”.

“Espero que sea algo aleatorio, pero lo sabremos en la próxima semana y media”, agregó Trump. "Algunas de ellas eran personas muy importantes”.

La NASA rompe el silencio sobre científicos desaparecidos

Entre tanto, la agencia espacial estadounidense afirmó que se mantiene en cooperación para la revisión de los casos de los científicos desaparecidos.

"La NASA está coordinando y cooperando con las agencias relevantes en relación con los científicos desaparecidos", aseguró Bethany Stevens, portavoz de la NASA, en una publicación en X (anteriormente Twitter).

"En este momento, nada relacionado con la NASA indica una amenaza a la seguridad nacional. La agencia está comprometida con la transparencia y proporcionará más información cuando sea posible", agregó.

Por su parte, el Secretario de Energía, Chris Wright. declaró a Fox News que "hay una investigación coordinada entre varias ramas del gobierno, pero sí, muchos de los científicos nucleares y expertos en seguridad nuclear trabajan en el Departamento de Energía, así que, por supuesto, estamos investigando esto", apunta Scientific American.

DONALD TRUMP ENOJADO_AFP Donald Trump dice que es un "asunto bastante serio". FOTO: ANDRÉS CABALLERO REYNOLDS / AFP

¿Qué se sabe de los científicos muertos o desaparecidos?

Según informes de medios, las desapariciones y muertes se habrían presentado entre 2023 y 2026 en diferentes circunstancias, algunas no esclarecidas.

Por ejemplo, el asesinato del astrofísico y colaborador de la NASA, Carl Grillmair. "No existe un motivo claro de su muerte", señala The Hill. Lo mataron a tiros en el porche de su casa.

Así como la desaparición del general retirado de la Fuerza Aérea, William Neil McCasland, el 26 de febrero de 2026, luego de salir de su casa en Nuevo México. "Rumores sobre las conexiones de McCasland con supuestos programas sobre ovnis suscitaron interrogantes sobre su caso de desaparición", detalla el medio.

Entre los casos también se encuentran los de: Frank Maiwald, Monica Jacinto Reza, Steven García, Michael David Hicks, Melissa Casias, Antony Chávez, Nuno Loureiro, Jason Thomas.

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