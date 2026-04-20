La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) ratificó en las últimas horas el paro anunciado para el martes 21 de abril. El epicentro de las protestas estará en el Aeroparque Jorge Newbery y podría afectar seriamente los vuelos programados para la jornada, extendiendo sus efectos a distintos aeropuertos de todo el país.
ESTATALES
ATE promete paro total en Aeroparque y más: Qué pasa con los vuelos el 21 de abril
El gremio de ATE ratificó el paro el 21 de abril. El epicentro estará en Aeroparque y no descartan un bloqueo. Qué pasa con los vuelos.
La medida de fuerza, anunciada al cierre de la semana pasada, fue confirmada por el secretario general Rodolfo Aguiar, quien anticipó la posibilidad de un bloqueo total de la terminal metropolitana como parte de las maniobras de protesta. Todo ello en el marco de un reclamo directo contra el Gobierno nacional por el fuerte apretón salarial a los trabajadores del Estado.
La elección de los aeropuertos y terminales aéreas para la realización de la concentración de ATE coincide con el reclamo focalizado de ATE ANAC, donde trabajadores estatales de aeropuertos reclaman hace tiempo la reapertura de paritarias para una recomposición salarial postergada hasta aquí. En conflicto abierto con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), los aeronáuticos de ATE quedaron en libertad de acción de protesta tras la no renovación de la conciliación obligatoria por parte del Gobierno nacional y la llegada de una medida cautelar que suspendió los efectos de esencialidad del 75% empujada por Transporte.
Qué puede pasar con los vuelos
La medida de fuerza anunciada por ATE para el 21 de abril podría generar serias afectaciones al cronograma de vuelos comerciales y civiles. Cabe recordar que los estatales son los encargados de la fiscalización y control en los aeropuertos, desarrollando tareas como aeronavegación, inspección y fiscalización, servicios de emergencia y servicios auxiliares.
Estos roles resultan esenciales no solo en el funcionamiento de los aeropuertos, sino también en la operatividad de cada vuelo que necesita de múltiples sectores de asistencia. De esa manera, la retención de tareas podría provocar desde demoras y suspensiones, hasta cancelaciones definitivas afectando el itinerario de los pasajeros.
Respecto a la esencialidad reglamentada por ANAC sobre los servicios de aeronavegación, una medida cautelar suspendió los efectos de la última resolución que limitaba la posibilidad de huelga estableciendo un régimen del 75% de servicio mínimo.
ATE y las protestas
El traslado del frente de conflicto estatal hacia los aeropuertos responde a una decisión marcada del gremio a aumentar la conflictividad en medio de la falta de respuestas del Gobierno nacional. En el caso de ATE, se trata de uno de los gremios integrantes del Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), el nuevo espacio que se conformó como ala combativa concentrando sindicatos como el de Aceiteros, UTA, UOM, APLA, Metrodelegados y más.
Ese sector del gremialismo se propuso entablar un espacio de acción para coordinar las estrategias de protesta, además de abarcar una plataforma de diálogo opositor de cara al periodo 2027.
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