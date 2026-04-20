ATE promete paro total en Aeroparque y más: Qué pasa con los vuelos el 21 de abril

Respecto a la esencialidad reglamentada por ANAC sobre los servicios de aeronavegación, una medida cautelar suspendió los efectos de la última resolución que limitaba la posibilidad de huelga estableciendo un régimen del 75% de servicio mínimo.

ATE 2P

ATE y las protestas

El Gobierno hasta aquí no dio una sola señal que permita pensar que se van a REABRIR LAS PARITARIAS. Está claro que no existe voluntad para avanzar en un proceso de recuperación salarial. Hemos agotado todas las instancias y por eso mañana martes 21 de abril habrá Paro Nacional de ATE. No nos dejan otra alternativa que PROFUNDIZAR TODAS LAS MEDIDAS DE FUERZA, anticipó Aguiar vía X. El Gobierno hasta aquí no dio una sola señal que permita pensar que se van a REABRIR LAS PARITARIAS. Está claro que no existe voluntad para avanzar en un proceso de recuperación salarial. Hemos agotado todas las instancias y por eso mañana martes 21 de abril habrá Paro Nacional de ATE. No nos dejan otra alternativa que PROFUNDIZAR TODAS LAS MEDIDAS DE FUERZA, anticipó Aguiar vía X.

El traslado del frente de conflicto estatal hacia los aeropuertos responde a una decisión marcada del gremio a aumentar la conflictividad en medio de la falta de respuestas del Gobierno nacional. En el caso de ATE, se trata de uno de los gremios integrantes del Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), el nuevo espacio que se conformó como ala combativa concentrando sindicatos como el de Aceiteros, UTA, UOM, APLA, Metrodelegados y más.

Ese sector del gremialismo se propuso entablar un espacio de acción para coordinar las estrategias de protesta, además de abarcar una plataforma de diálogo opositor de cara al periodo 2027.

Otras lecturas de Urgente24:

El nuevo outlet de electrodomésticos que arrasa con precios mega baratos

Estos son los autos SUV chinos baratos que están arrasando en Argentina

Así son las casas prefabricadas que llegaron de China a Argentina: se arman en 10 horas

Billetera virtual lanza préstamos sin tener que pasar por el banco: cómo acceder