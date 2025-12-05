ATE se pone de punta contra la reforma laboral con un paro nacional

Mientras tanto, en las provincias cada regional podrá definir su modalidad de protesta. Se espera especial efecto en reparticiones como la Oficina Anticorrupción, Indec, Conicet, Coneau, ARCA, Archivo General de la Nación, Anses, Conadis, Enargas, Enre, INTA, INTI y Enacom.

Según Aguiar, la ruta del Gobierno no contempla antecedentes históricos de etapas de bonanza laboral. En ese sentido, el sindicalista recordó la doble indemnización de principios de los 2000 y la calificó como el “periodo de mayor creación de empleo y registro de trabajadores”.

“Están soñando en el Gobierno si piensan que van a poder recortar el 10% de la planta estatal. A pesar del esfuerzo sobrehumano de los trabajadores y de su vocación, sumado a la desinversión, los servicios públicos están en su piso mínimo histórico”, avisó el Secretario General de ATE.

Para la segunda etapa de la administración de Javier Milei, fue el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger quien anticipó la profundización de los recortes en el empleo estatal a modo de aumentar el superávit fiscal.

ate estatales.jpg

Cuántos empleados públicos menos hay

Según datos oficiales, la Casa Rosada aplicó un recorte del empleo estatal de órbita nacional de 60.784 personas desde diciembre del 2023. La lista está encabezada por Correo Argentino, Banco Nación, Aerolíneas Argentinas y Operadora Ferroviaria.

En proporciones, la más afectada fue la ex Telam, con un recorte de personal del 80%. Mientras que en la administración, la más afectada fue ARCA (ex AFIP), seguida CONICET y ANSES, todos organismos autárquicos.

