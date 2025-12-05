La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) gatilló un paro nacional para el próximo 9 de diciembre en respuesta al borrador trascendido de la reforma laboral que habría preparado el Gobierno. El gremio de estatales, uno de los más combativos en los últimos meses, se movilizará al Congreso en la previa de la inauguración del nuevo esquema con la asunción de nuevos diputados y senadores.
TRAS BORRADOR
ATE se pone de punta contra la reforma laboral con un paro nacional
El gremio de estatales de ATE anunció un paro nacional el 9 de diciembre. Buscan frenar la reforma laboral, de la cuál trascendió un borrador.
Según ATE, los cambios que buscaría introducir el oficialismo apuntan a “disciplinar a la fuerza laboral”. Además, los estatales estarían reclamando una recomposición laboral debido al atraso paritario que la Casa Rosada impulsó como parte de la “motosierra” a nivel interno.
Así mismo, ATE reclamaría la reincorporación del personal despedido de las dependencias públicas. La organización intentaría responder en agenda el plan del Gobierno para reducir en un 10% el empleo estatal, que se sumaría a la sangría ya registrada en los últimos dos años.
“Se trata de una reforma laboral pro mercado y la única finalidad que persigue el Gobierno es el disciplinamiento de la fuerza de trabajo. No es verdad que quieran mejorar la competitividad, la productividad o que crezca la economía. Eso no va a suceder quitando derechos”, aseguró Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.
Paro de ATE
Según trascendió desde el gremio, la medida de fuerza se adelantó para la previa del inicio de las sesiones. La modalidad, al menos en CABA, será el abandono de tareas a partir de las 10:30 a.m. para la movilización de todo el personal hacia la Plaza Congreso.
Mientras tanto, en las provincias cada regional podrá definir su modalidad de protesta. Se espera especial efecto en reparticiones como la Oficina Anticorrupción, Indec, Conicet, Coneau, ARCA, Archivo General de la Nación, Anses, Conadis, Enargas, Enre, INTA, INTI y Enacom.
Según Aguiar, la ruta del Gobierno no contempla antecedentes históricos de etapas de bonanza laboral. En ese sentido, el sindicalista recordó la doble indemnización de principios de los 2000 y la calificó como el “periodo de mayor creación de empleo y registro de trabajadores”.
“Están soñando en el Gobierno si piensan que van a poder recortar el 10% de la planta estatal. A pesar del esfuerzo sobrehumano de los trabajadores y de su vocación, sumado a la desinversión, los servicios públicos están en su piso mínimo histórico”, avisó el Secretario General de ATE.
Para la segunda etapa de la administración de Javier Milei, fue el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger quien anticipó la profundización de los recortes en el empleo estatal a modo de aumentar el superávit fiscal.
Cuántos empleados públicos menos hay
Según datos oficiales, la Casa Rosada aplicó un recorte del empleo estatal de órbita nacional de 60.784 personas desde diciembre del 2023. La lista está encabezada por Correo Argentino, Banco Nación, Aerolíneas Argentinas y Operadora Ferroviaria.
En proporciones, la más afectada fue la ex Telam, con un recorte de personal del 80%. Mientras que en la administración, la más afectada fue ARCA (ex AFIP), seguida CONICET y ANSES, todos organismos autárquicos.
Otras noticias de Urgente24
Más despidos sin indemnización: Una metalúrgica echó a la mitad del personal y la UOM arde
La tentadora oferta con la que Coto busca desbancar a De Narváez, a un paso de quedarse con Carrefour
Más cambios en la SIDE: designaron al nuevo titular de Asuntos Internos
Rafecas pone a prueba la amistad de Milei con Bolsonaro: Extradición para 5 condenados por el intento de golpe