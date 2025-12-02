urgente24
Argentina y el manto de la agenda: ANDIS versus AFA, mientras se cocina la reforma laboral

Javier Milei y el control de la agenda, clave para cerrar el año en Argentina (Foto: IA Grok).

Javier Milei y el control de la agenda, clave para cerrar el año en Argentina (Foto: IA Grok). 

Javier Milei y el control de la agenda, clave para cerrar el año en Argentina (Foto: IA Grok).&nbsp;

Javier Milei y el control de la agenda, clave para cerrar el año en Argentina (Foto: IA Grok). 

La agenda de diciembre en Argentina es ruidosa. Cruce entre la Casa Rosada y AFA, reactivación del escándalo en ANDIS y más antes de la reforma laboral.

2 de diciembre de 2025 - 13:59

En el caso de la entidad madre del Fútbol Argentino, la disputa corre en torno al negocio de la televisación. La caída del contrato con el Grupo Clarín por los derechos de la Primera Nacional abrió una batalla que le sienta cómoda a la administración de Javier Milei, que busca llegar a las extraordinarias con estabilidad suficiente y acuerdos cerrados para llevarse la primera minoría y manejar lo que importa: el temario de debate en el Congreso, incluyendo la reforma laboral.

Por su parte, la causa ANDIS sirve a una oposición desordenada y todavía golpeada por el resultado electoral de las elecciones de medio término de octube. La reactivación del caso se produjo con el avance de la investigación judicial y la aparente ruptura del "pacto de silencio" como estrategia de defensa de los presuntos involucrados, con llegada al círculo presidencial.

Mientras tanto, avanzan las reconfiguraciones económicas. Los capitales se animan a la inversión en el sector primario, sin acceso a la industria que luce deteriorada por las condiciones de apertura y de cambio empujadas por el Gobierno.

Este es el vivo de media tarde de Urgente24:

La transición en el Senado no es del todo tranquila

El Congreso volvió a vivir una escena digna de un clima político enrarecido. Una disputa por un despacho en el Senado terminó con gritos, empujones, cerrajeros y acusaciones cruzadas entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y la senadora fueguina del kirchnerismo, Cándida López.

El incidente ocurrió en el cuarto piso del Palacio Legislativo, donde López llegó acompañada por su esposo (el concejal de Ushuaia Juan Carlos Pino) y por un cerrajero contratado para abrir una oficina cuya cerradura había sido cambiada días atrás por disposición de la Presidencia de la Cámara Alta.

La coparticipación sigue en el piso

Las transferencias no automáticas volvieron a desplomarse en noviembre, con una baja real de 32,3% frente al año pasado. Fue el peor noviembre en 20 años. Se repartieron solo $155.849 millones, un monto que ya no alcanza para sostener programas esenciales.

Si se compara con 2023, el retroceso es aún más fuerte ya que las provincias reciben 83,4% menos que hace dos años. Esta caída muestra un ajuste profundo que ya no parece ser algo puntual.

