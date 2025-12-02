Argentina y el manto de la agenda: ANDIS versus AFA, mientras se cocina la reforma laboral

MARTES 2 DE DICIEMBRE DE 2025. El control de la agenda es la lucha central de los polos políticos en Argentina. Para cerrar el año, el ruido propuesto corre en torno a la lucha del Gobierno nacional contra la AFA conducida por Claudio Chiqui Tapia, mientras que el arco opositor busca reflotar el escándalo ANDIS para poder arrinconar a la Casa Rosada de regreso a su peor momento (septiembre 2025).
La transición en el Senado no es del todo tranquila
El Congreso volvió a vivir una escena digna de un clima político enrarecido. Una disputa por un despacho en el Senado terminó con gritos, empujones, cerrajeros y acusaciones cruzadas entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y la senadora fueguina del kirchnerismo, Cándida López.
El incidente ocurrió en el cuarto piso del Palacio Legislativo, donde López llegó acompañada por su esposo (el concejal de Ushuaia Juan Carlos Pino) y por un cerrajero contratado para abrir una oficina cuya cerradura había sido cambiada días atrás por disposición de la Presidencia de la Cámara Alta.
