en vivo SILENCIO ROTO/ OBJETIVO CHIQUI TAPIA/ TEXTO FINAL Argentina y el manto de la agenda: ANDIS versus AFA, mientras se cocina la reforma laboral

Javier Milei y el control de la agenda, clave para cerrar el año en Argentina (Foto: IA Grok). Javier Milei y el control de la agenda, clave para cerrar el año en Argentina (Foto: IA Grok).

La agenda de diciembre en Argentina es ruidosa. Cruce entre la Casa Rosada y AFA, reactivación del escándalo en ANDIS y más antes de la reforma laboral.