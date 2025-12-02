Duro golpe a las transferencias no automáticas (-32% interanual)

El panorama empeora si se mira el acumulado del año. De enero a noviembre el Gobierno solo usó 15,3% del Fondo ATN y dejó sin ejecutar $728.615 millones. La paradoja es evidente porque muchas provincias están frenando obras, achicando gastos y afrontando costos crecientes en áreas clave como salud y educación.

Un reparto cada vez más desigual

El mapa de noviembre muestra diferencias enormes. Algunas provincias aparecen con variaciones positivas muy grandes, como Córdoba, Entre Ríos o Formosa, pero esos números se explican porque el año pasado habían recibido montos mínimos. No representan mejoras reales.

Del otro lado aparecen recortes muy fuertes.

Misiones cayó 83,7%, La Rioja bajó 74,1% y Tucumán retrocedió 59,1%.

La Rioja cayó 83,7%, La Rioja bajó 74,1% y Tucumán retrocedió 59,1%.

La Rioja quedó última con apenas $256 millones, un monto muy bajo para sostener el funcionamiento básico de la provincia.

image

El destino de los fondos

Más del 70% de todo lo que se distribuyó en noviembre fue a cinco conceptos. La cautelar de la Corte a favor de CABA absorbió $40.000 millones. La jornada extendida explicó $22.212 millones. El estímulo al gas aportó $18.266 millones. El funcionamiento de hospitales recibió $17.019 millones. Y las cajas previsionales de Córdoba y Entre Ríos sumaron $11.000 millones.

Esta distribución muestra que la mayor parte del dinero va a obligaciones judiciales o a programas puntuales, mientras la asistencia general a las provincias queda prácticamente congelada.

El acumulado anual anticipa más tensión

Desde enero hasta noviembre las transferencias no automáticas suman $2,20 billones. Esa cifra parece alta, pero crece porque en 2024 el reparto había sido excepcionalmente bajo. Si se excluye a CABA el avance real se reduce a 15,4%, un número que queda totalmente absorbido por la inflación.

La comparación con 2023 vuelve a mostrar el deterioro.

Las provincias, sin contar a CABA, están 83% por debajo de lo que recibían hace dos años. Un retroceso de esta magnitud no tiene antecedentes en el período reciente.

Provincias al límite

Los gobernadores no solo piden más fondos. Reclaman reglas claras, previsibilidad y un federalismo fiscal que funcione. El ajuste dejó de ser algo momentáneo y se convirtió en un recorte territorial profundo, con impactos directos en servicios básicos.

El congelamiento de los ATN, la concentración de fondos en CABA, la caída superior al 80% frente a 2023 y el fondo inmovilizado de más de $728.000 millones forman una combinación que genera preocupación real en todas las provincias.

