Las transferencias no automáticas volvieron a desplomarse en noviembre, con una baja real de 32,3% frente al año pasado. Fue el peor noviembre en 20 años. Se repartieron solo $155.849 millones, un monto que ya no alcanza para sostener programas esenciales.
EL PEOR EN 20 AÑOS
Duro golpe a las transferencias no automáticas (-32% interanual)
Las transferencias no automáticas volvieron a desplomarse en noviembre, con una baja real de 32,3% frente al año pasado, marcando el peor noviembre en 20 años.
Si se compara con 2023, el retroceso es aún más fuerte ya que las provincias reciben 83,4% menos que hace dos años. Esta caída muestra un ajuste profundo que ya no parece ser algo puntual.
CABA quedó en el centro
La Ciudad de Buenos Aires fue el distrito más golpeado. Recibió 64,2% menos en términos reales que un año atrás. Aun así, por su peso histórico en el reparto, siguió llevándose 31,2% del total, seguida por Buenos Aires con 18,1% y Neuquén con 11,1%.
Cuando se saca a CABA del cálculo, el resto de las provincias muestra un aumento real del 13,6%, aunque ese número se explica más por lo poco que habían recibido en 2024 que por una mejora real. Ningún distrito está mejor que en 2023 y el deterioro es generalizado.
Los ATN desaparecieron por completo
El dato que más molestó a las provincias fue la ausencia total de Aportes del Tesoro Nacional. Por primera vez en todo el año no se giró ni un solo peso, a pesar de que el fondo de noviembre era de $83.340 millones. Esa plata quedó sin usar.
El panorama empeora si se mira el acumulado del año. De enero a noviembre el Gobierno solo usó 15,3% del Fondo ATN y dejó sin ejecutar $728.615 millones. La paradoja es evidente porque muchas provincias están frenando obras, achicando gastos y afrontando costos crecientes en áreas clave como salud y educación.
Un reparto cada vez más desigual
El mapa de noviembre muestra diferencias enormes. Algunas provincias aparecen con variaciones positivas muy grandes, como Córdoba, Entre Ríos o Formosa, pero esos números se explican porque el año pasado habían recibido montos mínimos. No representan mejoras reales.
Del otro lado aparecen recortes muy fuertes.
Misiones cayó 83,7%, La Rioja bajó 74,1% y Tucumán retrocedió 59,1%.
El destino de los fondos
Más del 70% de todo lo que se distribuyó en noviembre fue a cinco conceptos. La cautelar de la Corte a favor de CABA absorbió $40.000 millones. La jornada extendida explicó $22.212 millones. El estímulo al gas aportó $18.266 millones. El funcionamiento de hospitales recibió $17.019 millones. Y las cajas previsionales de Córdoba y Entre Ríos sumaron $11.000 millones.
Esta distribución muestra que la mayor parte del dinero va a obligaciones judiciales o a programas puntuales, mientras la asistencia general a las provincias queda prácticamente congelada.
El acumulado anual anticipa más tensión
Desde enero hasta noviembre las transferencias no automáticas suman $2,20 billones. Esa cifra parece alta, pero crece porque en 2024 el reparto había sido excepcionalmente bajo. Si se excluye a CABA el avance real se reduce a 15,4%, un número que queda totalmente absorbido por la inflación.
Las provincias, sin contar a CABA, están 83% por debajo de lo que recibían hace dos años. Un retroceso de esta magnitud no tiene antecedentes en el período reciente.
Provincias al límite
Los gobernadores no solo piden más fondos. Reclaman reglas claras, previsibilidad y un federalismo fiscal que funcione. El ajuste dejó de ser algo momentáneo y se convirtió en un recorte territorial profundo, con impactos directos en servicios básicos.
El congelamiento de los ATN, la concentración de fondos en CABA, la caída superior al 80% frente a 2023 y el fondo inmovilizado de más de $728.000 millones forman una combinación que genera preocupación real en todas las provincias.
