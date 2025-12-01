"Juan Verón fue el candidato de Julio Grondona a sucederlo"

Sobre la AFA, advirtió que "para estar, hay que sacarse la camiseta de su club". "Espero que mi sucesor sea una persona relacionada con el fútbol, no un empresario", añadió, y agregó: "Que Verón sea presidente de la AFA sería maravilloso".

"Verón es amigo, es un chico que conozco hace 30 años, pero que jugadores, técnicos, árbitros sigan en la función dirigencial sería un cambio extraordinario" declaró a Radio 10. (…)".

veron3 Juan Verón reivindicando la AFA de Julio Grondona.

Juan Verón

En el relato de Fantino, Juan Verón llegó a estar designado al frente de las selecciones juveniles de AFA, aunque luego decidió no hacerse cargo. "Varios de los jugadores de esas selecciones años después fueron los campeones en Qatar 2022".

Para él fue otra demostración del vínculo que mantenía el ahora crítico de la AFA en su etapa anterior.

En ese momento Verón promovía la continuidad del 'orden de Grondona' en la AFA y cuestionó la "anarquía" que ocurrió "después de la muerte de Grondona".

veron2 Juan Verón en Estudiantes LP tuvo que desmentir que era para cumplir el deseo de Julio Grondona.

La idea de que Verón ambicionaba presidir la AFA fue un tema que estuvo en los medios de comunicación apenas presentó su candidatura a titular de Estudiantes LP.

Verón tuvo que desmentir que utilizara a Estudiantes LP como trampolín para acceder a la jefatura de AFA.

El programa fue mucho más completo que estas lineas sobre Verón y aquí les dejamos el link.

