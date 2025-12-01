Interesante relato de Alejandro Fantino en 'Cónclave', del streaming 'Carnaval', relatando su testimonio acerca de Juan Verón, a quien responsabilizó por las lonas o telón famoso que usaba la Selección Argentina para que los periodistas no vieran el entrenamiento.
ALEJANDRO FANTINO
"Juan Verón fue el candidato de Julio Grondona a sucederlo"
En Carnaval, Alejandro Fantino hizo un relato de la trayectoria de Juan Verón cuando era referente de la Selección y posible sucesor de Julio Grondona.
"Hubo 2 Julio Grondona. El 1er. Grondona era 'bueno', protegido por Grupo Clarín; y el 2do. Grondona fue 'malo' porque participó del Fútbol para Todos. Cuando Grondona era 'bueno', Juan Verón tuvo una relación privilegiada con él y con AFA".
Fue entonces cuando un seguidor del programa mandó el recorte de cuando Grondona propuso a Verón como su posible sucesor al frente de la Asociación del Fútbol Argentino.
TN, 20/05/2010:
"Decidido a evitar cualquier polémica a tres semanas del inicio del Mundial, el presidente de la AFA, Julio Grondona, desmintió que tuviera problemas con el entrenador de la Selección, Diego Maradona, y señaló además que sería "maravilloso" que Juan Sebastián Verón lo sucediera como titular del fútbol argentino. (…)
Sobre la AFA, advirtió que "para estar, hay que sacarse la camiseta de su club". "Espero que mi sucesor sea una persona relacionada con el fútbol, no un empresario", añadió, y agregó: "Que Verón sea presidente de la AFA sería maravilloso".
"Verón es amigo, es un chico que conozco hace 30 años, pero que jugadores, técnicos, árbitros sigan en la función dirigencial sería un cambio extraordinario" declaró a Radio 10. (…)".
Juan Verón
En el relato de Fantino, Juan Verón llegó a estar designado al frente de las selecciones juveniles de AFA, aunque luego decidió no hacerse cargo. "Varios de los jugadores de esas selecciones años después fueron los campeones en Qatar 2022".
Para él fue otra demostración del vínculo que mantenía el ahora crítico de la AFA en su etapa anterior.
En ese momento Verón promovía la continuidad del 'orden de Grondona' en la AFA y cuestionó la "anarquía" que ocurrió "después de la muerte de Grondona".
La idea de que Verón ambicionaba presidir la AFA fue un tema que estuvo en los medios de comunicación apenas presentó su candidatura a titular de Estudiantes LP.
Verón tuvo que desmentir que utilizara a Estudiantes LP como trampolín para acceder a la jefatura de AFA.
El programa fue mucho más completo que estas lineas sobre Verón y aquí les dejamos el link.
