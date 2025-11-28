Juan Sebastián Verón con Esteban Trebucq: ¿Apunta a ser presidente de AFA?

Sobre el tan polémico pasillo a Rosario Central, la Brujita dijo: "¿Hacer un pasillos de espaldas es una falta de respeto y que un dirigente amenace a un club y a un Presidente no es una falta de respeto? El pasillo es el reconocimiento deportivo a un logro importante y la realidad es que si vamos a hablar del torneo que le dieron a Rosario Central, porque se lo dieron, no estaba en juego y nunca se informó eso".

En cuanto a los dichos de Toviggino, el presidente del equipo de La Plata dijo: "Me pone en alerta y me llama la atención que Toviggino diga que el próximo año la vamos a pasar mal. Vamos a tener que estar muy atentos"

image

Continuidad de Estudiantes de La Plata

En cuanto a lo deportivo, Estudiantes de La Plata está en cuartos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

El Pincha enfrentará en dicha instancia a Central Córdoba en Santiago del Estero, que viene de ganarle de manera polémica a San Lorenzo en ese mismo estadio.

Además, el club santiagueño está vinculado a Pablo Toviggino, número 2 de la AFA de Chiqui Tapia y uno de los principales personajes por los que Juan Sebastián Verón se sintió "amenazado".

