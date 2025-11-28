Han sido movidos con Estudiantes de La Plata y la AFA de Chiqui Tapia. El Tribunal de Disciplina decidió sancionar al club platense y a su presidente Juan Sebastián Verón, quien se pronunció con Ernesto Tenembaum en Radio Con Vos y Esteban Trebucq en La Nación Más.
Y ERNESTO TENEMBAUM
Juan Sebastián Verón con Esteban Trebucq: ¿Apunta a ser presidente de AFA?
Luego de la sanción de AFA a Estudiantes, Juan Sebastián Verón habló con Ernesto Tenembaum y Esteban Trebucq
En esas entrevistas habló sobre la sanción, sobre el pasillo y reveló si tiene intenciones o no de ser presidente de la Asociación del Fútbol Argentino. Además, habló de la privatización del fútbol.
Juan Sebastián Verón con Ernesto Tenembaum y Esteban Trebucq
Ha sido un día de declaraciones de Juan Sebastián Verón luego de que el Tribunal de Disciplina de la AFA decidiera sancionarlo a él y a Estudiantes de La Plata.
Una de las cuestiones que más se debatió estos días es si tiene o no las intenciones de ser el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino. Sobre este tema, Verón expresó: "No quiero ni tengo el objetivo de ser presidente de AFA. Sí me interesa desde el fútbol, en lo deportivo y lo social, que los clubes tengan una impronta más fuerte y prolija"
Además, el presidente del Pincha desmintió haber sido contactado por algún integrante de La Libertad Avanza: "No tengo palanca política, nadie me estímulo y me dijo 'anda'. Tengo una manera de pensar, a algunos les puede gustar y a otros no. Tengo que defender a mi club con la verdad"
Sobre el tan polémico pasillo a Rosario Central, la Brujita dijo: "¿Hacer un pasillos de espaldas es una falta de respeto y que un dirigente amenace a un club y a un Presidente no es una falta de respeto? El pasillo es el reconocimiento deportivo a un logro importante y la realidad es que si vamos a hablar del torneo que le dieron a Rosario Central, porque se lo dieron, no estaba en juego y nunca se informó eso".
En cuanto a los dichos de Toviggino, el presidente del equipo de La Plata dijo: "Me pone en alerta y me llama la atención que Toviggino diga que el próximo año la vamos a pasar mal. Vamos a tener que estar muy atentos"
Continuidad de Estudiantes de La Plata
En cuanto a lo deportivo, Estudiantes de La Plata está en cuartos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional.
El Pincha enfrentará en dicha instancia a Central Córdoba en Santiago del Estero, que viene de ganarle de manera polémica a San Lorenzo en ese mismo estadio.
Además, el club santiagueño está vinculado a Pablo Toviggino, número 2 de la AFA de Chiqui Tapia y uno de los principales personajes por los que Juan Sebastián Verón se sintió "amenazado".
