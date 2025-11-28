Macri busca ring contra Tapia pero Patricia Bullrich le saca ventaja y promete investigación

Patricia Bullrich promete investigar

Tras las declaraciones de Macri, la senadora electa Patricia Bullrich se metió también en la polémica por la AFA y en declaraciones este viernes (28/11) a Radio Mitre anticipó que “estudiará” la situación de la entidad madre del fútbol argentino, aunque no precisó qué alcance tendrá esa promesa.

"Acá hay muchas irregularidades, me voy a concentrar en el Senado para estudiar la transparencia de la asociación”, dijo Bullrich y añadió que "muchos se quedan callados porque le tienen miedo a 'Chiqui' Tapia”.

patricia bullrich Foto: NA.

En cuanto a la AFA, dijo que el funcionamiento actual “atenta contra el orden” y tiene un sistema “extorsivo”.

“El país va hacia el orden, no hacia la discrecionalidad. Y en este camino, la AFA viene marcha atrás”, agregó.

Consultada sobre una posible intervención nacional de la AFA, Bullrich contestó: “Eso algo que no puedo decir, no lo hemos hablado, estoy estudiando desde la perspectiva legal”.

En cuanto al funcionamiento de la entidad, la exministra preguntó: “¿Cómo es la democracia interna? ¿Cómo es el sistema de elección? ¿Por qué es una elección indirecta?”.

Y prosiguió: “¿Qué poder de sanción tiene alguien que rompe la ley? ¿Cómo puede sancionar a alguien que rompe la ley?”.

Sobre el caso de Estudiantes de La Plata, Bullrich respaldó a los jugadores: “Por ponerse de espaldas, le metieron una sanción como si hubieran asesinado a alguien. Una cosa increíble”.

Sobre la actitud de los clubes, aseguró que Tapia “los tiene de rehenes” y que “hay relaciones de dependencia, no relaciones de libertad. ¿Dónde los tienen agarrados a los clubes?”.

Por último, comparó: “Si querés ser sociedad anónima, te bajan la caña. Si no, aceptás que hay un título que no estaba previsto y que no está merecido. La AFA regala títulos, entonces es como la inflación: cuando uno emite, los títulos pierden valor”.

-------------

Más noticias en Urgente24:

Preocupa el futuro de un frigorífico: Trabajadores al borde del abismo

El 28/11 se iba a aprobar el diploma de Lorena Villaverde, pero... el tema vuelve a comisión

Milei cancela su viaje al sorteo del Mundial 2026 y escala tensiones con la AFA

Chau Shein: la plataforma ultra barata que llega a Argentina con grandes descuentos