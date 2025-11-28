Jueza Marcela De Langhe, Personalidad Destacada de la Justicia

Por la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Hilda Kogan, su presidenta; y Sergio Torres. También la vicepresidenta del Consejo de la Magistratura de la Nación, Agustina Díaz Cordero, y el consejero Gerónimo Ustarroz; el presidente de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional Federal, Daniel Petrone, junto al vicepresidente —y consejero de la magistratura nacional—, Diego Barroetaveña; el vocal de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital, Eugenio Sarrabayrouse; el presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Mariano Scotto; la vicepresidenta 2º de la Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas de la Ciudad, Carla Cavaliere, de la Justicia Federal, José Michelini, Daniel Rafecas, Eugenia Capuchetti, Javier López Biscayart, Luis Armella, Lino Mirabelli, Javier De Luca, Alejandra Mángano, Diego Iglesias y Carlos Stornelli; entre otros.

También los legisladores Graciela Ocaña, Sol Méndez, Claudia Neira, Emmanuel Ferrario, Sandra Rey, Patricia Holzman y Pilar Ramírez; el presidente de la Auditoría General de la Nación, Juan Manuel Olmos; y Marcelo Sancinetti, Maximiliano Rusconi y Jorge Amaya.

Ocurrió un conversatorio integrado por Ricardo Gil Lavedra, Julio Conte Grand, Leandro Vergara y Susana Medina.

Ricardo Gil Lavedra, presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal: “Marcela De Langhe representa una forma contemporánea y responsable de ejercer la magistratura. Su compromiso con la formación y con el fortalecimiento institucional es un aporte concreto a la calidad democrática”.

Julio Conte Grand, procurador general de la Provincia de Buenos Aires: “La claridad con la que entiende la autonomía porteña y sus desafíos la convierten en una referencia insoslayable”.

Leandro Vergara, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires: “Su visión sobre la formación jurídica nos ha permitido construir puentes entre la universidad, la justicia y la gestión pública”.

Susana Medina, presidenta de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina: “Su vocación por el servicio público y su aporte a la formación de nuevas generaciones de magistrados y magistradas es invaluable”.

Entre las principales contribuciones de De Langhi, se cuentan sus aportes a la consolidación de la autonomía porteña, su participación en la creación de la Policía Metropolitana, la conducción del Instituto Superior de Seguridad Pública, la elaboración del marco normativo del Sistema de Seguridad de la Ciudad (Ley 5.688) y su rol como primera Rectora Organizadora ad honorem del Instituto Universitario de Seguridad (IUSE).

