"Rosca floja y estafador": La grave denuncia contra Roberto Funes Ugarte

image Roberto Funes Ugarte.

Vale recordar que este episodio se suma a una seguidilla de conflictos que vienen marcando el año del periodista. Durante el 2025, fue agredido verbalmente por trapitos que lo insultaron con frases como "Rosca floja", un momento que generó repercusión en redes. Después llegó su apoyo público a Diego Santilli, nada menos que el ex de Nancy Pazos, profundizando una mala relación que ya venía con condimentos picantes. Y ahora esto: una acusación de estafa que, aunque negada rotundamente, ya circula y genera conversación.

La pregunta del millón es si realmente existió ese departamento, esa agente inmobiliaria y ese bloqueo. O si, como sostiene Funes, estamos ante una nueva mentira destinada a embarrarlo públicamente.

