Roberto Funes Ugarte no conoce la tranquilidad. El comunicador transita un 2025 que parece diseñado para ponerlo a prueba cada semana, y cuando creíamos que ya habíamos visto todo, una nueva acusación lo coloca nuevamente bajo la lupa pública. Esta vez, el escándalo no proviene de las redes sociales ni de sus habituales cruces mediáticos, sino de algo mucho más delicado: lo acusan de intentar evadir el pago de una comisión en una operación inmobiliaria.
"Rosca floja y estafador": La grave denuncia contra Roberto Funes Ugarte
En El Nueve, Evelyn Von Brocke sorprendió a sus compañeros al acusar a Roberto Funes Ugarte de estafador.
La bomba la tiró Evelyn Von Brocke en "Los profesionales de Siempre", el ciclo que se emite por El Nueve. La panelista no se anduvo con vueltas y lanzó una denuncia que dejó helados a todos los presentes. Según sus palabras, el periodista habría intentado eludir a una trabajadora del rubro inmobiliario que le dedicó semanas completas a mostrarle propiedades. El método que habría empleado resulta un poco cuestionable, dado que después de recibir toda la información necesaria, incluyendo planos y detalles de un departamento, Funes habría decidido cortar todo contacto con esta persona para evitar abonarle lo que le correspondía por su labor.
"Habría tratado de no pagar la comisión a una laburante que le mostró la casa durante varias semanas", arrancó Von Brocke, instalando el tema con firmeza. Pero ahí no terminó la cosa. La panelista siguió agregando leña al fuego: "Le mostró los planos y le entregó toda la información para después abrirse y bloquear a esta persona para no tratar de pagar la comisión".
La jugada, de confirmarse, sería poco ética. Aprovechar el trabajo ajeno, obtener todo el material y conocimiento necesario sobre una propiedad, y luego desaparecer del mapa bloqueando a quien te brindó el servicio. Una maniobra que muchos considerarían desleal, especialmente viniendo de alguien con exposición mediática.
Roberto Funes Ugarte desmiente a Evelyn Von Brocke
Sin embargo, Robertito no se quedó callado, y cuando el portal PRONTO lo contactó para pedirle su versión de los hechos, su respuesta fue contundente y directa: "No tengo departamento. Mentiras, como de costumbre". Con estas palabras, el conductor desmintió categóricamente la acusación y sugirió que se trata de otra operación más en su contra.
Vale recordar que este episodio se suma a una seguidilla de conflictos que vienen marcando el año del periodista. Durante el 2025, fue agredido verbalmente por trapitos que lo insultaron con frases como "Rosca floja", un momento que generó repercusión en redes. Después llegó su apoyo público a Diego Santilli, nada menos que el ex de Nancy Pazos, profundizando una mala relación que ya venía con condimentos picantes. Y ahora esto: una acusación de estafa que, aunque negada rotundamente, ya circula y genera conversación.
La pregunta del millón es si realmente existió ese departamento, esa agente inmobiliaria y ese bloqueo. O si, como sostiene Funes, estamos ante una nueva mentira destinada a embarrarlo públicamente.
