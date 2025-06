Roberto Funes Ugarte apuntó contra Cristina Kirchner y respaldó a Milei: "Lo banco porque lo voté"

Amenazas y llamadas: El calvario de Roberto Funes Ugarte

No obstante el hostigamiento no se limitó a su medio de transporte. La viralización de su número telefónico desató una avalancha de mensajes intimidatorios que lo obligaron a tomar medidas defensivas. "Me asusté porque me habían empezado a mandar mensajes horribles, llamadas y más", confesó, mostrando una vulnerabilidad humana que contrasta con su habitual postura desafiante. Pero su respuesta fue igualmente contundente: "Entonces agarré y comencé a filtrar los teléfonos, ya que ellos tienen mi celular en no sé cuántas redes, yo los empecé a quemar a ellos, publicando sus teléfonos".

La conexión temporal que establece Funes entre estos episodios y su enfrentamiento inicial con los "trapitos" no es menor. "Esto empezó raramente el día que yo tengo la discusión con los trapitos", señaló, trazando una línea directa entre aquel primer incidente y la escalada posterior de agresiones.

"Es allí donde toda la militancia opuesta a mi pensamiento empieza a usar y abusar del insulto 'rosca floja'", explicó, reconociendo cómo ese apodo se había instalado en el discurso de sus críticos.

Roberto Funes vinculó los ataques con la política

El análisis que hace Roberto Funes Ugarte sobre el origen de esta escalada de violencia lo lleva directamente al terreno político más sensible. Su reflexión sobre la condena a Cristina Fernández de Kirchner revela las tensiones que atraviesan el debate público argentino: "Y yo seguía diciendo 'qué raro, no sé de dónde viene todo esto'. Hasta que digo, si ya sé de dónde viene todo, porque el martes cuando condenan a Cristina todos empiezan a festejar. Cosa que a mí no me pareció nada gracioso".

"Respetando a mis colegas debo decir que me parece un espanto que hayamos tenido una presidente por 2 períodos que nos haya robado como nos robó", continuó diciendo.

"No es una alegría para el país, lo que está bueno es que la justicia haya actuado", añadió.

El posicionamiento de Funes respecto a Javier Milei completa el cuadro de sus adhesiones políticas, aunque con las matizaciones propias de quien maneja los códigos mediáticos: "No soy amigo de Milei, lo recontra conozco pero 'amigo' es una palabra muy grande. Pero lo banco porque lo voté y entiendo que si lo eligió el pueblo hay que respetarlo", cerró Ugarte.

