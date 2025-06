Belén Francese atacó primero pero Flavio Mendoza la noqueó: "¿De qué vive?"

"Éramos muy codiciados… lo somos", declaró Francese, al mismo tiempo que agregó "Era un degenerado el tipo".

Pero la velada estaba lejos de terminar. Cuando la conversación derivó hacia los proyectos laborales de Mendoza, específicamente su próximo estreno "Abre tus alas" el 20 de junio, Francese volvió a la carga con comentarios que oscilaban entre el halago y la ironía. "Yo te vi en el último espectáculo que es fabuloso. Él pone todo y me daba entre gracia y ternura porque digo 'mirá el señor que bien que está'", expresó, provocando la inmediata reacción de Pampito: "¿Cómo señor? Irrespetuosa".

Flavio no se la dejó pasar

Fue entonces cuando Mendoza decidió contraatacar con artillería pesada: "Vos porque te casaste con un millonario y te pusiste a vender vino. Yo, mi amor, me tengo que seguir colgando". La frase cayó como un meteorito sobre la mesa, generando una explosión de risas nerviosas que intentaban disimular la tensión palpable.

Francese no se quedó atrás y respondió: "Yo me desvivo trabajando desde muy chiquita, vos lo sabes". Sin embargo, Mendoza tenía preparado otro dardo: "El último 'Bailando' lo hiciste hace 8 años. ¿De qué vive?", recordándole a todos los presentes las ausencias de la actriz en ciertos programas emblemáticos.

La defensa de Francese fue inmediata y contundente: "No hay temporada que no haga teatro, querido", dejando claro que su carrera artística sigue más viva que nunca. Pero fue el golpe final el que dejó a todos sin palabras: "Siempre me tuvo un poco de envidia porque tengo todo lo que él no tiene".

Esta batalla verbal, que tuvo como testigos privilegiados a Alfredo Leuco, Mercedes Ninci y Sebastián Perelló-Aciar, demostró una vez más que en la mesa de Mirtha Legrand, las apariencias engañan y que detrás de cada sonrisa puede esconderse un arsenal de "verdades" incómodas esperando el momento perfecto para explotar.

