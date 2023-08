Flavio Mendoza funda a los 'Actores HRL': "Creo en Larreta"

Necesitamos ese cambio, confío plenamente en él. Saben muy bien que soy de los artistas que no me meto en política, no quiero que me regalen nada porque todo me lo gano trabajando, rompiéndome la espalda todos los días, pero hay gente que lo necesita y necesita, y necesitamos a una persona como Horacio. Votemos con el corazón que vamos a salir adelante Necesitamos ese cambio, confío plenamente en él. Saben muy bien que soy de los artistas que no me meto en política, no quiero que me regalen nada porque todo me lo gano trabajando, rompiéndome la espalda todos los días, pero hay gente que lo necesita y necesita, y necesitamos a una persona como Horacio. Votemos con el corazón que vamos a salir adelante