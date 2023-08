Gabriela Cerruti contra Silvia Mercado por Alberto "alcohólico"

En las páginas compartidas por la periodista, se lee que Alberto Fernández "tenía dificultades para dormirse y para despertar. Podía levantarse con hambre a las diez de la mañana y pedir un bife de chorizo con papas fritas y huevo frito para desayunar, y quedarse tomando alcohol hasta altas horas de la madrugada, para estar al otro día con una resaca imposible, y volvía a demorar el cumplimiento de sus compromisos".

"Cuando llegó a la residencia de Olivos, mantenía diálogos poco recomendables con mujeres jóvenes a través de Instagram, Twitter o el WhatsApp, muchos de los cuales fueron llegando a oídos de la Vicepresidenta, que no podía creer que un presidente arriesgara a que circularan públicamente esos chats", añade el texto del libro en cuestión.

Tras la réplica de Cerruti, Mercado volvió a responderle en Twitter: "No tengo ninguna intención de promocionar mi libro. Mas bien parece que usted quiere hacerlo x mi. Puse los párrafos para que quede claro lo que escribí. No negué nada y, en general, evito hablar de mi y de mis libros. No soy la noticia, nunca. Si sucede, no es porque lo busque".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fgabicerru%2Fstatus%2F1687120652304814085&partner=&hide_thread=false Estimada @SilMercado

Leí el párrafo ante sus colegas luego de que usted lo negara. Entiendo que quiera promocionar su libro, pero no hay posibilidad de arreglar con ningún contexto que usted escribió que el Presidente era alcohólico cuando todos sabemos que sólo toma pomelo. https://t.co/3FE4CnDP9G — Gabriela Cerruti (@gabicerru) August 3, 2023

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FSilMercado%2Fstatus%2F1687122994064203776&partner=&hide_thread=false No tengo ninguna intención de promocionar mi libro. Mas bien parece que usted quiere hacerlo x mi. Puse los párrafos para que quede claro lo que escribí. No negué nada y, en general, evito hablar de mi y de mis libros. No soy la noticia, nunca. Si sucede, no es porque lo busque. https://t.co/Ax4mafdgeU — Silvia Mercado (@SilMercado) August 3, 2023

