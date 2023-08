Mercado Pago en alerta por comprobantes falsos de transferencias

Pero esto no alcanza ya que, conforme las medidas se establecen, los delincuentes buscan formas más innovadoras y creativas para seguir robándole dinero a las personas. Actualmente la estafa que más “éxito” ha tenido, es la del comprobante falso de la transferencia de dinero. Esto no solo ocurre con Mercado Pago (lo que es más común), sino también con el Banco Galicia, Banco BBVA, Banco Macro, etc.