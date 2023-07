Periodista hunde a El Trece en juicio millonario

Y en cuanto a Biasatti, dejó en claro que apenas recibió un tercio de las ganancias percibidas por la conductora, las cuales, se las estarían abonando en seis cuotas.

image.png

Asimismo, es preciso resaltar, que con el paso del tiempo, María Laura Santillan explicó el motivo por el que se habría ido de la cadena televisiva, y expresó: "Alguna persona del canal decidió que quería gente más joven o más afín al gobierno".

Y si bien no pudo tener su despedida en la pantalla chica, la destacada comunicadora utilizó su cuenta de Instagram para realizar una publicación y expresar su deseo de retornar a trabajar en televisión.

El cierre

“Después de 30 años de trabajar en El Trece, siento la obligación y la necesidad de despedirme de ustedes. Lamentablemente, no pude hacerlo frente a las cámaras en Telenoche, el espacio que compartimos casi dos décadas de nuestras vidas”, comenzó diciendo en su descargo.

"Nos hemos acompañado fielmente en el programa nada más y nada menos que 17 años, todos los días. 17 años que son como mil años. Estuvimos juntos en la salud y en la enfermedad, frente a dolores inconmensurables y a renacimientos extraordinarios, en los momentos dramáticos de nuestras vidas y del país. Y juntos, cada día de este inesperado 2020, para compartir angustias, certezas e incertezas de la pandemia”.

"Fue un honor haber formado parte de la mesa cotidiana de cada noche, haber entrado a sus hogares y a sus corazones como conductora de Telenoche".

“Espero volver a contarles las noticias por la tele, como me gusta hacerlo y como ustedes merecen. Y honrar siempre mi compromiso como periodista: mantener la mirada crítica y no condescendiente, no dejar nunca de hacer las preguntas necesarias buscando respuestas y perseguir la tan castigada búsqueda de la verdad. Porque, aunque pensemos diferente, tenemos una causa común en esta Argentina para armar, y es la construcción de un país mejor para nosotros y para nuestros hijos”, concluyó.

