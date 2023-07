Figura de El Trece liquidó a Iúdica: "Vos sos un cínico..."

Al mismo tiempo que añadió: "Las elijo y al otro día me enteré por otra persona que no era del programa: 'Che te van a rajar, te aviso porque sé que estás mal económicamente'. A mí no me pasaban la cuota alimentaria, recién me separaba y era un re bardo...".

Siguiendo esa misma línea, la integrante del panel relató, que en una ocasión específica alcanzó un punto límite cuando incluyeron a Sol Pérez en una audición en vivo con la clara intención de reemplazarla a ella. "Estaban re pajeros con Sol Pérez, me acuerdo", sostuvo de manera contundente. A la vez que aclaró, "Ella no tiene nada que ver, es un sol de persona, de hecho. Venía Sol, a mí no me habían informado nada, la invitan y los veía a todos re pajeros, obvio, es un minón, ¿no? Todos haciéndose caras, cuando se daba vuelta le miraban el culo, típico de chabón...".

"Ahí pasó una situación que al aire (Iúdica) dice '¡qué equipo! Sol Pérez y Cinthia Fernández'. Y yo ya sabía que me iban a rajar e iban a poner a Sol. La trajeron básicamente para probarla. Y después dice 'quizás pueden haber cambios en el panel', restregándomelo en la cara porque Iúdica sabía todo. Y yo haciéndome la boluda porque sabía todo...", añadió.

Posteriormente, Cinthia dio a conocer que mantuvo una conversación privada con el conductor, "Cuando me fui salí hecha una furia y le dije 'vos sos un cínico'. Por eso, Iúdica no es una de las personas más queridas del ambiente. Sentí un maltrato y se cagaron de risa en la cara, me boludearon...".

"Con el tiempo quiso arreglar las cosas, me escribía como para darme eventos y un montón de cosas, pero es una persona en la que no confío. Te das media vuelta y te clava el puñal. Y son épocas que no podés denunciar esto porque es un conductor que tiene una autoridad mucho más grande..." , sentenció la modelo.

