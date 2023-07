Tarjeta de crédito y servicios: Cuándo prescribe una deuda

Asimismo, nada impide formular contrapropuestas en instancias administrativas o en la oficina de Defensa del Consumidor. Los acuerdos pueden implicar una quita (pagar menos sin que le puedan reclamar esa diferencia), ser en un pago o en cuotas, y no tiene limitaciones siempre que se acrediten todos los extremos citados (deuda, monto, composición, titularidad, exigibilidad, que no está prescripta, etc.) y no impliquen un empeoramiento de su situación o renuncia de derechos.

Se aconseja esta instancia administrativa como un espacio de negociación porque:

Queda constancia del acuerdo, los pagos, libre de deuda y demás aspectos en un expediente ante un funcionario público, evitando nuevos reclamos por una deuda arreglada.

El funcionario tiene la obligación de controlar el acuerdo (legalidad) y asesorarnos. No es un árbitro imparcial, sino que su función es asegurar la protección de la o el consumidor involucrado.

La existencia de control del Estado favorece una actitud más conciliadora y beneficiosa por parte de las empresas.

Los procedimientos administrativos no generan honorarios a su cargo, salvo que concurra con patrocinio letrado propio (respecto de dicho/a profesional).

El tiempo de prescripción de deudas según el Código Civil Argentino varía según el tipo de crédito.

A los 5 años es cuando prescribe una deuda de un préstamo personal en Argentina, aunque para que prescriba la deuda es necesario que el Banco o Entidad Financiera no haya emprendido ningún tipo de acciones legales o judiciales (art. 2560 Cód. Civ. y Com.).

Tarjetas de Crédito, prescriben a los 3 años.

Impositivas (AFIP, AGIP, ARBA, y otros) 5 o 10 años (sujeto inscripto o no inscripto).

La deuda de prestaciones periódicas (ej. servicios públicos, cable, teléfono, y todo lo que sean cuotas de un año o menores, salvo créditos) prescribe a los 2 años (art. 2562 Cód. Civ. y Com).

¿Qué es la prescripción de una deuda en concreto?

Para definir simplemente, la prescripción de una deuda es una forma de extinguir obligaciones, por el paso del tiempo. Ante ello, el acreedor negligente que no se ha preocupado de perseguir el cobro, pierde el derecho a reclamarlo legalmente.

¿Desde qué momento hay que contar para calcular la prescripción de una deuda?

Si se trata de deudas, el plazo de prescripción comienza a correr desde que el crédito ha vencido; en consecuencia desde que surge la obligación cuyo cumplimiento no depende de una condición suspensiva.

El tiempo en que caduca o prescribe una deuda

Para saber cuándo caducan las deudas hay que remitirse a lo que comúnmente se conoce como Ley de prescripción de deudas, que en realidad es una sección del Código Civil y Comercial de la Nación bajo el título “Prescripción y Caducidad” en sus artículos 2532 a 2572.

En este sentido, la prescripción liberatoria de deudas en nuestro país tiene como regla general los dos (2) años, excepto que esté previsto uno diferente en la legislación local.

Esto se determina en el artículo 2562 del Código Civil y Comercial de la Nación, donde se determina la caducidad de los cumplimientos de obligaciones monetarias entre consumidores y usuarios.

Lo importante a tener presente es:

El plazo de prescripción comienza a correr desde que entró en mora (vencimiento impago).

El inicio del juicio “congela” el transcurso de este plazo (si se cumplió antes la deuda está prescripta, sino tendrá que esperar a la suerte del juicio).

La intimación por carta documento suspende el transcurso de este plazo por 6 meses (art. 2.541 Cód. Civ. y Com.)

Las cláusulas de los contratos que modifican estos plazos son nulas y abusivas, es decir, que se tienen por no escritas (art. 37 Ley 24.240 De Defensa del Consumidor).

Entonces, si un acreedor no acciona contra el deudor, dicha obligación de pago caduca a los dos años. Vencido ese periodo, las acciones legales para la exigencia del pago dejan de tener efecto, sin opción para el acreedor de reclamarla judicialmente.

