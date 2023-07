El monstruoso salario de Keanu Reeves por todo John Wick

El salario de Keanu Reeves por John Wick 4

Según el sitio Celebrity Net Worth, Keanu Reeves ganó 22 millones de US$ por interpretar a John Wick, y la mayor parte de eso es su salario de $ 15 millones para John Wick: Capítulo 4. Los salarios de Reeves por las películas anteriores de John Wick oscilaron entre 1 y 2 millones de US$ y entre 2 y 2,5 millones de US$, lo que muestra un aumento significativo con el tiempo.