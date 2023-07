Desde que la precandidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC) Patricia Bullrich planteó un “blindaje” de dólares mediante un nuevo acuerdo con el FMI, las críticas tanto desde el oficialismo como de todo el arco opositor incluyendo a Horacio Rodríguez Larreta no dejaron de arreciar y de traer los recuerdos de la crisis de 2001 cuando Bullrich era ministra de Trabajo. Al larretismo no podía haberle caído en mejor momento esa alusión, cuando las encuestas no están favoreciendo al jefe de gobierno porteño en la interna de JxC.